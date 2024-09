Mari Manotas respondió a video viral de Alejandro Riaño: reveló cuándo pudo decir que pasó de la rabia a ser amiga de su exesposo

Qué dijo Mari Manotas de las declaraciones de Alejandro Riaño sobre su relación con ella - crédito @marimanotas/Instagram

El comediante Alejandro Riaño, conocido por su personaje de ‘Juanpis González’, rompió su silencio sobre su relación con la arquitecta María Alejandra Manotas tras su separación en marzo de 2022. Por primera vez habló abiertamente del tema y mencionó qué había pasado con su exesposa, como también reveló qué tal es su relación actualmente.

La pareja, que estuvo unida durante 8 años y tuvo tres hijos —Matilde, su primogénita, y los mellizos Antonio y Agustín—, sorprendió a muchos fanáticos cuando anunció su ruptura, una de las más comentadas en la farándula colombiana, porque era considerada como una de las más sólidas y queridas.

Aunque por bastante tiempo Alejandro había guardado silencio al respecto, en una reciente entrevista en el pódcast Los hombres sí lloran, con Juan Pablo Raba, Riaño habló sobre cómo ha sido el proceso después de la separación y cómo ha logrado mantener una buena relación con su expareja, a pesar de las dificultades que implica un divorcio.

Alejandro Riaño habló de Mari Manotas con Juan Pablo Raba

“Trato de llevar la mejor relación con María Alejandra, posible. Somos muy buenos amigos, en ese sentido nos la llevamos muy bien, importantísimo porque es una relación para toda la vida”, comentó Riaño, quien siempre ha sido reservado sobre su vida personal, especialmente desde que se hizo pública la separación.

En medio de la conversación hubo un tema que llamó la atención del público y fue cuando Raba le preguntó por cómo lograron establecer una relación amistosa después de la ruptura, considerando que estas situaciones suelen ser complejas y emocionalmente cargadas.

“Yo creo que la actitud misma. Digamos en ciertos momentos yo sí le escribía y le decía: ‘Oye, ‘qué pasa en las redes? ¿Por qué hablas tal cosa?’, y siguió con el tema, y me dijo claramente: ‘No puedes decirme qué decir o no’. Ok, tiene toda la razón. Y dejar que pasara también. En unos momentos yo cambié mi actitud. Pero no, al principio yo creo que la rabia, el dolor, muchas cosas, yo creo que era como muy explosivo en el momento”, reveló Riaño.