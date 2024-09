La Liendra se refirió a la posibilidad de sumarse a la próxima temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

La Liendra se refirió a la posibilidad de sumarse a la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @la_liendraa/Instagram

Gracias a su estilo desenfadado, Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, se ganó un lugar como uno de los creadores de contenido más populares en el país, al punto de captar la atención de millones de seguidores con su sentido del humor y la manera tan personal de contar situaciones cotidianas. Siguiendo el camino de otros influenciadores, el quindiano no tardó en colaborar con distintas marcas y proyectos, derivando en que su estilo de vida lujoso fuese igualmente motivo de seguimiento.

De igual modo, La Liendra acumuló durante su trayectoria como estrella de redes sociales varias controversias y peleas con colegas, siendo la más recordada la que mantuvo con Nicolás Arrieta y que escaló hasta la celebración del King Of The Ring, una velada de boxeo celebrada en 2023 con un formato similar a las que popularizó Ibai Llanos a nivel mundial y en la que el quindiano se impuso por los puntos.

Durante 2024 el creador de contenido se mostró especialmente crítico con La casa de los famosos Colombia, el formato del Canal RCN que ya fue un éxito en México, Estados Unidos y España, y que esperaba repetir en territorio colombiano durante 2024. Debido a los problemas técnicos que se reportaron durante los primeros capítulos, La Liendra cargó contra la producción sin reparos.

La Liendra fue especialmente crítico con la temporada inaugural de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

“Lo primero es que las dos presentadoras la cagan mucho. Yo no tengo nada en contra de ellas, pero sí hay veces que se cometen demasiados errores cuando están entre ellas dos”, comenzó diciendo en su momento, aludiendo a Cristina Hurtado y Carla Giraldo. También se mostró inconforme con la elección de varios participantes, afirmando que “hubo mucha gente que para mí sobraba”, y en las semanas posteriores cuestionó a la producción por la eliminación de La Segura, sumándose a las voces que acusaron al canal de manipular las votaciones.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, un seguidor le preguntó si existía la posibilidad de que se sumará a la segunda temporada del programa de telerrealidad, a lo que La Liendra respondió explicando que ya se contactaron con él desde RCN, pero todavía no se han sentado a negociar, y él mismo tampoco parece estar muy convencido de sumarse.

“He recibido algunas notificaciones, algunas invitaciones y algunas incitaciones para ser parte de la próxima temporada de ‘La Casa de los Famosos’. La verdad, superagradecido, pues, que lo tengan a uno en cuenta, pero no es algo que yo esperaba, ni tampoco es algo que yo tenga en mis planes (...) Me parece que es chimba, pero no me deja de dar como nervios. No sé, como que me llama la atención y al mismo tiempo no me llama la atención, es algo como que está ahí”, expresó.

El público sería el encargado de elegir a los próximos participantes de ‘La casa de los famosos’

Alejandra Serje reveló que fue contactada por RCN para sumarse al reality, pero rechazó la propuesta - crédito @alejandraserjea/Instagram

Días atrás se dieron a conocer los primeros indicios de cómo van los preparativos para la segunda temporada. Según se comentó en Lo sé todo, el programa de farándula del Canal Uno, se optó por involucrar más al público en la toma de decisiones. De ahí que se comentara entre los presentadores Ariel Osorio y Alejandra Serje que para la versión 2025 serían los televidentes los encargados de elegir a los famosos que ingresarán a la casa. “Al parecer la fórmula de escoger a dedo no les funcionó mucho”, señaló Osorio.

Entre las especulaciones de los próximos participantes, además de La Liendra, se habló de Marilyn Oquendo, amiga cercana de Luisa Fernanda W. Incluso la propia Alejandra Serje reveló que fue una de las celebridades consideradas por el Canal RCN para sumarse al proyecto, pero aclaró que rechazó la propuesta. Lo mismo sucedió con Omar Vásquez, el actor detrás del personaje de Diva Rebecca, quien manifestó en el propio espacio televisivo que tenía otras prioridades en este momento de su vida y afirmó que “es difícil salir bien librado de un reality”.