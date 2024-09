Esto sucede en caso de un envío erróneo por Nequi: así actúa la entidad bancaria como intermediaria

Nequi confirma que el dinero enviado accidentalmente a otro usuario puede recuperarse - crédito Nequi

Nequi, una de las plataformas de billetera digital más populares en Colombia, pero puede llegar a ser un espacio de desespero para los usuarios que, accidentalmente, pueden llegar a enviar dinero a números equivocados.

Este inconveniente suele generar preocupación entre los usuarios ante la incertidumbre de los destinatarios incorrectos y lo que sigue a la hora de buscar soluciones efectivas para recuperar sus fondos.

Como respuesta, Nequi ha proporcionado diversas opciones y recomendaciones para mitigar este problema y ayudar a los usuarios en estos casos.

Esto informa Nequi al respecto

Una de las primeras advertencias que emite la plataforma es que “la devolución de la plata depende exclusivamente de la buena voluntad de la persona quien recibe”. Por lo tanto, Nequi sugiere a sus usuarios verificar exhaustivamente los datos del destinatario antes de realizar cualquier transacción para evitar errores.

Sin embargo, cuando un error ocurre, la compañía actúa como intermediario debido a las restricciones legales que impiden retirar fondos sin la autorización del destinatario.

Los términos de la plataforma son: “Si cometes un error a la hora de diligenciar los datos, y envías la plata un número Nequi equivocado, la devolución de la plata depende exclusivamente de la buena voluntad de la persona. Desde Nequi solo podemos debitar los recursos del usuario destinario, siempre que ésta dé su autorización”.

Los usuarios que se enfrenten a este problema pueden comunicarse con el servicio de atención de Nequi llamando al número (+57) 300 600 01 00 o a través del chat de “Ayuda” disponible dentro de la aplicación. Es necesario proporcionar los documentos y soportes requeridos para iniciar el proceso de recuperación del dinero.

Y añaden que “por normas de protección de datos, como Nequi debemos proteger la identidad de ambas partes. Por eso, podemos localizar a la persona que recibió la plata para comunicarle el error, en busca de lograr la devolución de los fondos, pero actuamos solo como un intermediario”.

Sin embargo, también recomiendan al destinatario de un dinero no solicitado actuar en conformidad a la buena fe. “Si en algún momento como usuario recibes una recarga o transferencia que no reconoces, te recomendamos no hacer uso de esta plata, así la persona que hizo de manera errónea el movimiento puede recuperar su plata”, sugieren.

Evite equivocarse

La aplicación bancaria también pide a los usuarios concentración para que no sucedan los envíos a números equivocados. Ante eso, en sus palabras, recomiendan:

Cuando ingresas los datos y seleccionan de donde saldrá el dinero te mostramos una pantalla con el nombre de la persona duela de la cuenta, por temas de protección de datos solo te podemos mostrar las primeras 3 letras del nombre y del apellido.

La devolución de la plata depende exclusivamente de la buena voluntad de la persona quien recibe.

Genera un código QR Nequi personalizado desde la app, esta es una forma de evitar errores y así confirmar el envío correcto de la plata.

Recomendaciones para casos de estafa

Nequi ha establecido un protocolo claro para actuar en caso de ser víctima de estafa o recibir dinero por error. A través de la página web indican que la principal recomendación es mantener la calma y evitar decisiones impulsivas. En lugar de devolver el dinero directamente, se debe contactar a Nequi a través de sus canales oficiales.

En situaciones donde se sospeche de una estafa, Nequi insta a los usuarios a notificar a las autoridades competentes para que estas investiguen el caso y tomen las medidas necesarias. Es esencial seguir las indicaciones del equipo de seguridad de Nequi para proteger la información personal y evitar fraudes.

Para reportar cualquier sospecha de estafa o errores en las transferencias, Nequi pone a disposición su línea de atención telefónica y un chat en línea accesible desde su sitio web oficial. La empresa recomienda seguir los pasos indicados en caso de emergencias y contactar con su equipo de soporte para recibir asistencia personalizada y resolver cualquier inconveniente.