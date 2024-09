Reconocida periodista criticó fuertemente las canciones de Karol G: “Como no tiene hijos, no lo ha pensado”

Reconocida periodista criticó las letras de Karol G - crédito @Desnudateconeva/Tiktok

La periodista y presentadora Cristina Estupiñán, además de su exitosa carrera profesional, tomó especial relevancia tras su paso por el programa La Sala de Laura Acuña, donde se desempeñaba como coconductora. Sin embargo, Estupiñán dejó a un lado este proyecto para embarcarse en el suyo propio con un formato de pódcast llamado Sinceramente Cris, en compañía de la vallecaucana Carolina Cruz.

Recientemente, la periodista ocupó el rol de invitada al programa digital Desnúdate con Eva, de la española Eva Rey, donde, junto con su esposo, Juan Felipe Cadavid, respondieron picantes preguntas sobre diferentes temas.

Karol G fue criticada por reconocida periodista colombiana - crédito J.P.Gandul/EFE

En uno de los clips compartidos por Rey de la entrevista, se reveló el anhelado sueño que tiene la comunicadora de lograr un espacio profesional con la estrella mundial Carolina Giraldo, conocida en el mundo artístico como Karol G. Sin embargo, en la hipotética conversación, Estupiñán lo aprovecharía para, prácticamente, reclamarle por algunas letras de sus canciones.

La periodista expresó su inconformismo por la cantidad de “vulgaridades” que escribe o le escriben en las canciones que interpreta la paisa, enfatizando en que resulta innecesario hacerlo, teniendo en cuenta el impacto y éxito mundial que ya cosecha.

La periodista aseguró que las letras con contenido sexual son innecesarias - crédito Freepik

“Le voy a preguntar, si ella es una mujer tan exitosa y ha hecho lo que ha hecho, lo que vimos en Madrid, lo que hemos visto en el resto del mundo, qué necesidad tiene de dejar un mensaje con ese montón de vulgaridades y groserías que los niños, como la tuya y los míos, están repitiendo todos los días. Pues si eso le aporta a la canción maravilloso, pero sí no, ¿Para qué? ¿Para qué lo haces?”, sentenció Estupiñán.

Agregó que reconoce todo el esfuerzo de los reguetoneros por dejar el nombre de Colombia en diferentes rincones del mundo; no obstante, el patrón de palabras sobre sexo y otros temas álgidos en algunas letras musicales le parece fuera de lugar. “Yo creo que, de pronto, ella como no tiene hijos, no lo ha pensado, pero nosotros que estamos del otro lado y vemos una generación diferente, y yo veo que solamente en ellos, en los cantantes de reggaetón, que son muy tensos y todo lo que quieran, porque se han hecho cosas muy grandes, de verdad y han cambiado la historia de Colombia, pero qué necesidad estar hablando solamente de sexo y ese tipo de cosas, o sea ¿para qué?”, concluyó en el clip.

Los internautas aseguraron que Karol G no tiene porqué escribir canciones para público infantil - crédito @karolg/Instagram

En efecto, sus declaraciones provocaron todo tipo de reacciones en usuarios de las plataformas digitales, pues critican su postura sobre el comportamiento general de una industria que no debería estar dirigida al público infantil; además, recalcan que cada padre debe ser responsable de los contenidos que consumen sus hijos y no atribuirle problemáticas a los artistas que ya tienen un nicho definido.

“Quién dijo que Karol g hace música infantil?”; “Quién dijo que la música de Karolg es para niños, responsabilidad de los papás permitir que contenido pueden ver sus hijos”; “La responsabilidad no es del artista, es de los papás que desde chiquis dejamos que oyeran esas cosas. Yo a mi hijo de 15 años mientras me doy cuenta le hago quitar música y videos que veo muy pasados”; “Pero es que la niña es hija de ella…no de Karol g”; “los que crecimos viendo a la mamá escuchando y cantando a todo pulmón La gata bajo la lluvia”; “que triste pero esa es la música que les tocó y no es solo Karol G son todos los reguetoneros y eso es lo que vende. a nosotros no nos gusta pero eso es lo que hay entonces controlemos desde casa y ya (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.