Néstor Lorenzo reveló el motivo por el que Miguel Ángel Borja no fue llamado a la selección Colombia

Néstor Lorenzo explicó la razón detrás de la no convocatoria de Miguel Borja para los próximos partidos de la selección Colombia. En rueda de prensa, el entrenador argentino abordó varios puntos clave.

La concentración del equipo, que cuenta con 27 jugadores, se lleva a cabo en Barranquilla, desde donde se desplazarán a Lima para enfrentar a Perú el viernes a las 8:30 p. m., antes de volver a Barranquilla para su enfrentamiento con Argentina el martes 10 de septiembre en la fecha 8 de las Eliminatorias.

“Borja es parte del grupo. No está aquí porque hay un límite de jugadores y compite con Durán, con Borré, con Córdoba, pero compite a la par. Es muy fina la línea donde uno elige. Les dije a los jugadores que ninguno tiene la silla asegurada ni los que están afuera, tiene prohibida la entra en breve. La competencia nos hace mejor, nos ayuda a superarnos”, dijo el seleccionador.

Lorenzo enfatizó que mientras el objetivo a largo plazo es clasificar al mundial de 2026, los partidos inmediatos son cruciales. “Estos partidos son muy importantes, tal como mencionó Lucho”, comentó el técnico, y destacó que la reciente Copa América fue fundamental para cohesionar al equipo y que este proceso de crecimiento debe continuar de cara a los objetivos más grandes.

En relación con la disponibilidad de los jugadores, Lorenzo confirmó que Jefferson Lerma, tras superar un dolor en el dedo gordo del pie, está en condiciones óptimas para jugar. “Perdió solo un entrenamiento y luego hizo trabajo diferenciado. Al no haber motivos para retenerlo, el club Crystal Palace lo envió con nosotros y ahora está sin síntomas de dolor”, explicó Lorenzo.

A pesar de que Perú es el último en la tabla de posiciones, Lorenzo comparó la situación con una carrera de Fórmula 1, sugiriendo que las diferencias en tiempo entre el primero y el último son mínimas: “Es muy difícil por eso, fíjate que las últimas veces que jugaron el último y el primero las diferencias fueron muy cortas, por un gol de diferencia, partidos parejos”, comentó el técnico.

Subrayó que, aunque los peruanos han cambiado de entrenador, mantienen un orden táctico significativo que es difícil de desmontar. Lorenzo recordó cómo este orden táctico se demostró durante la Copa América.

Luis Díaz se prepara para enfrentar nuevamente a la Selección Argentina, liderada por Lionel Scaloni, el próximo martes en Barranquilla. El jugador colombiano se mostró optimista y enfocado en mejorar los aspectos que fallaron en la última final de la Copa América, que Colombia perdió ante el conjunto argentino hace 52 días en Miami.

Durante una conferencia de prensa previa al viaje de la selección colombiana a Lima para enfrentar a Perú, Díaz se refirió a la derrota y expresó su deseo de “mejorar lo que no se hizo bien”.

“Siempre vamos a querer ganarle a equipos grandes. No tratamos de mirar que tenemos que sacarnos una espinita o que no se pudo ganar la final de la Copa América. Hay que mirar qué se puede mejorar de ese partido para ganarles. No hay inconveniente con eso, solo queremos jugar bien, sacar resultados, estar bien posicionados, mejorar lo que no se hizo bien. Se perdió una final con ellos, pero el fútbol te da muchas revanchas”, respondió Díaz.

El desempeño de Luis Díaz en su club, Liverpool, también es una fuente de motivación. Hasta la fecha, en la Premier League, Díaz ha marcado tres goles y ha proporcionado una asistencia en apenas tres partidos. Su actuación más destacada fue durante el último fin de semana, cuando anotó un doblete en la victoria de su equipo en el Estadio Old Trafford frente al Manchester United