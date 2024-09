Así celebró Galy Galiano el anuncio del Festival Estéreo Picnic 2025 junto a su hija: “Mi rockstar”

Junto a su hija, el cantante de despecho se le vio celebrar, es que uno de los artistas confirmados para el 'FEP 2025' - crédito @galygalianooficial / Instagram

Después de que se publicara el esperado cartel del Festival Estéreo Picnic 2025, algunos nombres de artistas nacionales e internacionales se destacaron; uno de ellos fue la presencia de uno de los exponentes del despecho en Colombia, Galy Galiano, considerado la cuota de música colombiana dentro del evento.

Aunque muchos comentarios cuestionaron la presencia del cantante dentro del festival, este no fue impedimento para que él, junto a su hija, celebrara la participación en el gran evento musical. “¿Mi papá en el FEP? Él no me deja de sorprender, te amo pa”, escribió Vanessa Galiano en el video que publicó en su cuenta de Tiktok.

Junto a su hija y bailando, el cantante festejó su puesto en el cartel del FEP 2025 - crédito @imvanessagaliano / TikTok

“Que notaa, te amo papá, eres mi Rockstar, vas a romper”, escribió la joven en la descripción del video.