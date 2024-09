Mary Méndez reveló el grave error que cometió con su novio en México: “Metimos la pata sin saberlo”

La presentadora del programa de chismes confesó el grave erro que cometió durante su viaje en México - crédito @marymendez55/ Instagram

En un corto video, Mary Méndez, presentadora del programa de chismes La red, contó un cómico incidente que vivió junto a su novio mientras disfrutaban de unas vacaciones en México, pues la samaria contó que cometieron un grave error al subirse a uno de los vagones del metro.

“Acabamos de meter la pata sin saberlo y nos montamos a un vagón del metro que es únicamente de mujeres, y aquí yo llevo a un hombre, me parece una excelente iniciativa”, dijo la presentadora mientras mostraba que en el vagón de ese metro solo iban mujeres.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El indecente fue tomado con humor por parte de la colombiana, que en voz alta intentó explicarle a las mujeres del metro que solo se había tratado de un error. Además, en las siguientes historias reveló que ya había aprendido a tomar bien el transporte en Ciudad de México. “Ahora sí, ya vamos en el que es”, dijo en otro video donde mostró que este sí era un espacio mixto.

La presentadora reveló en un video el incómodo momento que vivió en un vagón del metro de la capital mexicana al entrar a un espacio solo para mujeres con su novio - crédito @marymendez55 / Instagram

Mary se dejó ver sorprendida en sus historias por la cantidad de normas y protecciones que existen en México para evitar la violencia contra las mujeres. Además, compartió un mensaje que estaba en el metro en el que se leía: “Evitemos la violencia de género, el acoso sexual es un delito”.

Mary presumió a su nuevo novio

Después de que la presentadora de La Red mantuviera hermética su vida sentimental y más aún su vida privada, desde hace unos días ha decidido compartir cómo está viviendo su actual relación sentimental con un hombre que ha mantenido al margen, ya que solo ha dejado ver el rostro del personaje un par de veces.

Desde el 24 de agosto, Mary desató una ola de reacciones desde su perfil de Instagram en donde compartió un post muy personal para ella, en el que presume a su actual pareja, situación que no había pasado antes en las relaciones de la samaria.

La publicación logró impactar en sus seguidores, convirtiéndose en una de las publicaciones con mayores reacciones de su perfil, y aunque la foto ya supera los 10 mil me gusta, la presentadora decidió apagar los comentarios de la publicación para mantener su relación privada en los límites que se puedan.

La famosa presentadora compartió una foto con su nueva pareja en un viaje a Cali -crédito @marymendez55/Instagram

En la foto, la samaria se le ve compartiendo con su pareja en lo que parece una celebración mientras se abrazan y se acercan para darse un beso. Aunque la publicación impactó por la primera pareja pública en mucho tiempo de la presentadora, muchos de los internautas sospecharon de la razón por la que ella apagó los comentarios, preguntándose por el extraño hombre.

Los internautas no dudaron en publicar sus comentarios en otros posts de la samaria en donde le felicitaron por su nueva relación: “desde que sean felices, se merecen todo”, “si son feliz que nadie los moleste, por eso apagó los comentarios”, “si yo fuera ella también apagaría los comentarios, qué pereza que la gente opine”, “se ve un poco mayor a ella”, “Mary se consiguió un Sugar”, fueron algunos de los comentarios.

Aunque Mary se ha caracterizado por ser una mujer transparente y que dice lo que piensa, por lo que algunos de sus seguidores y fanáticos televidentes no entienden la razón por la que ella mantiene este tipo de relaciones muy privadas. Sin embargo, según lo informa El Espectador, en una oportunidad dio detalles de su decisión, “llevamos lo que tenemos que llevar para querer estar unidos otro tiempo más. Con mi familia engranó a la perfección, así que por ese otro lado todo perfecto”, dijo.

Mary Méndez aseguró que le gusta mantener su vida sentimental privada - crédito @marymendez55/Instagram

Además, en varias oportunidades reveló en redes sociales que le gusta mantener su vida sentimental muy privada, por lo que no se preocupa por anunciar cuando está sola o cuando está enamorada. “Muchos me preguntan si no me siento sola... Nunca en mi vida me he sentido sola. Yo soy feliz cuando por fin puedo estar en mi soledad”.