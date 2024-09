Hombre abusó sexualmente de una adolescente en condición de discapacidad en Antioquia: había acabado de salir de la cárcel

Hombre fue capturado en flagrancia mientras abusaba de una adolescente con discapacidad - crédito Policía de Antioquia

Habitantes del municipio de Andes, en el suroeste del departamento de Antioquia, alertaron a las autoridades por un presunto caso de abuso sexual contra una joven de 16 años con discapacidad en una vivienda.

Los uniformados asignados al caso lograron detener al agresor, que recientemente había quedado en libertad.

Los hechos se presentaron en la mañana del 2 de septiembre en el barrio San Pedro de ese municipio. Los residentes del sector se percataron que este abuso estaba ocurriendo y de inmediato se dio aviso a la Policía de Antioquia. En el momento del arribo de los uniformados al lugar se encontró al agresor en flagrancia, este intento escapar por un balcón, pero fue capturado.

La Mayor Yeni Carolina Rueda Hernández, jefa de protección de Policía de Antioquia, entregó el informe de lo sucedido, asegurando que la adolescente agredida se encontraba en estado de shock.

“Cuando las autoridades fueron alertadas por los vecinos de una situación irregular en una vivienda, al llegar los uniformados, encontraron al presunto agresor en flagrancia. La menor estaba en estado de shock y señaló al hombre como responsable del abuso. El sospechoso intentó escapar lanzándose del balcón, resultando herido y siendo capturado inmediatamente”, comentó la oficial.

La menor fue trasladada a un centro asistencial para recibir la atención médica correspondiente y lograr determinar la gravedad de los hechos.

El victimario también fue trasladado a un hospital para revisarlo luego de lanzarse del balcón, y de allí se procedió con el respectivo proceso de judicialización. Este hombre habría recuperado su libertad el pasado 27 de agosto luego de cumplir una condena por tráfico de estupefacientes.

Según informes de la Policía Nacional, hasta abril de 2024 se han registrado 532 casos, lo que supone un aumento del 30% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se documentaron 409 incidentes de este tipo.

María Clara Name concejala del Partido Alianza Verde, interpuso la denuncia ante el cabildo distrital y esto aseguró: “Es muy preocupante que siga incrementando el abuso sexual contra menores en la ciudad”, dijo.

Además, cuestionó: “¿Por qué la Fiscalía General de la Nación no ha creado la Unidad Especial para Delitos Contra Menores de Edad en Colombia? Los niños víctimas de violencia no pueden ser una estadística más, y sus crímenes no deben quedar en la impunidad, con sus agresores libres por las calles del país”.

Señalamiento que respaldan las cifras entregadas por el Instituto de Medicinal legal en los que se afirma que en los primeros cuatro meses del 2024 se han realizado 1.031 exámenes medico legales por presunto abuso sexual infantil.

Hombre se hacía pasar por mujer en redes sociales para abusar de sus víctimas

Julián Esteban Marín Rodríguez, de 35 años, fue enviado a la cárcel por abusar de siete mujeres, tal como lo dictó un juez de control de garantías de Antioquia.

En los diferentes casos el delincuente no sólo abusaba carnalmente de sus víctimas si no que les robaba sus pertenencias entre las que estaban joyas y dinero en efectivo, una suma que alcanzó los 22 millones de pesos.

Capturan a presunto abusador sexual en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

La modalidad que utilizaba Marín era por medio de las redes sociales donde se hacía pasar por otras mujeres, las enredaba con cintas con el fin de conocerlas o lograr contactos con damas de compañía para terceras personas. Las mujeres que tenían entre 14 y 24 años llegaban mediante engaños hasta el ecoparque en Medellín y allí, bajo amenazas eran despojadas de sus pertenencias y abusadas sexualmente.

Al procesado se le imputaron los delitos de acceso carnal violento agravado y hurto calificado y agravado, esto de acuerdo con la investigación, adelantada por una fiscal del Centro de Atención Integral a víctimas de Abuso Sexual (Caivas).