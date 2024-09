Epa Colombia pidió consejos a sus fanáticos por complicaciones con su cirugía plástica: “He estado adolorida”

Durante el proceso de recuperación, la influencer pidió ayuda por complicaciones - crédito captura de video

La empresaria e influencer Daneidy Barrera, más conocida en las redes sociales como Epa Colombia, volvió a robarse la atención de sus seguidores al someterse a nuevos procedimientos estéticos.

Apenas unos meses tras su cesárea, decidió acudir nuevamente al quirófano. Sin embargo, luego de sus intervenciones, a través de sus redes sociales, compartió que “he estado bien adolorida, me tocó quitarme la bomba, amigas, estoy con qué dolor”.

La influencer usó sus redes sociales para mostrar los detalles de su cirugía - crédito @epa_kera100k/Instagram

Epa Colombia se sometió a tres procesos en el quirófano, se operó la nariz debido a una mala cirugía previa que le dejó las fosas nasales tapadas; además, aprovechó para realizarse intervenciones en el mentón y los senos.

En sus publicaciones, se la pudo ver bastante inflamada y comentó sobre el problema que experimentó: “Esta nueva cirugía sí la pagué yo, y eso que ustedes veían como si fuera un moco dentro de la nariz no lo era. Lo que pasó es que por dentro la piel se hundió y quedó así, eso fue terrible”.

La bogotana tiene una inclinación abierta hacia las cirugías estéticas. Al hablar sobre una intervención de hace siete años, dijo: “Te quiero confesar algo. Hace siete años me operaron por publicidad y recuerdo que el cirujano que me operó estaba borracho y me hicieron muchas maldades, pero yo los perdono porque eso al fin y al cabo fue por publicidad”.

La influencer enfrenta una fuerte alergia que aumenta el dolor en su recuperación - crédito @epa_kera100k/Instagram

En términos de recuperación, Epa Colombia mostró a sus seguidores las consecuencias de su última cirugía en Instagram. Un problema alérgico al material de la camilla dejó su espalda completamente roja y dolorida, así que solicitó ayuda a sus seguidores: “¿Sabes cómo me puedo quitar esta alergia? Me quedó de la camilla”. La influencia de esta empresaria sobre sus seguidores y la visibilidad de sus problemas de salud postoperatorios han sido destacables.

A pesar de que pidió ayuda a sus fanáticos, hay algunos detractores que no estuvieron de acuerdo con los “retoquitos” de la bogotana: “Nombre está ya necesita psiquiatra, ya exagero con las cirugías, pobre 😂😂”; Está niña se está desfigurando su cara cada día, ella va a quedar si sigue así como la tigresa del norte”; “La lengua pa cuando se la opera? La tiene muy suelta”; “Fatal hacerse procedimientos que no necesitaba ..... el vacío es tan grande que nada lo llena solo el amor de Dios 😢😢😢😢😢😢”; “Ya tiene es un problema de autoestima, y ya le volvió obsesiva con las cirugías!”; “Que mujer tan vacía, lo que tu necesitas es conocer de DIOS y cambie esa vida de pecado que llevas , dele buen ejemplo a su hija 👶🏻”.

Recién operada, la empresaria compartió con sus seguidores su dolor y las complicaciones - crédito @epa_kera100k/Instagram

Además de sus complicaciones en la cirugía y las críticas en las redes sociales, también enfrenta una polémica con Annie Espejo, que la acusa de actividades ilegales. Esta situación se suma a su dolorosa recuperación, lo que ha generado más preocupación entre sus seguidores: “Me cansé de ser buena con la gente mala. Contaré toda la historia y cerraré el tema de esta señora para siempre. [...] No guardaré jamás lealtad a ningún ser humano. Esta lavadora de plata merece mucha más fama, ya no más compasión con la gente mala. No volveré a tener más pesar. No guardaré más secretos”, expresó la influencer en sus redes sociales.

A pesar de los retos que ha enfrentado últimamente, la empresaria agradeció constantemente el apoyo de su pareja, Karol Samantha: “Karol la dio todita. Uno conoce a su pareja en sus momentos más difíciles”.

La bogotana agradeció a su pareja por apoyarla - crédito @epa_kera100k/Instagram

Epa Colombia reconoció la complicada recuperación y la ayuda de sus seguidores para aliviar el dolor. Ella destacó su gratitud hacia las personas que le compran sus productos de belleza, al mencionar: “Soy feliz por la mujer que hoy en día soy porque los sueños sí se cumplen de la mano de Dios y yo me voy a recuperar en unos días. Amigas, gracias por comprar el shampoo, el acondicionador y la queratina”.