Epa Colombia habló con Yina Calderón de Diana Celis, las causas de su ruptura y una fuerte discusión: “Intentó matarme”

La influencer y empresaria habló de cómo vive su expareja - crédito - @epa_colombia - @diana.celis5/Instagram

Luego de una rivalidad que duró años, Epa Colombia y Yina Calderón arreglaron sus diferencias en 2023 y cada vez es más frecuente verlas compartiendo espacios digitales. Durante las últimas semanas en el canal que tiene la DJ en la plataforma Kick vienen causando revuelo con sus revelaciones, en particular en lo que se refiere a Westcol, al que señalaron de tener una hija escondida de las plataformas digitales, algo que el paisa negó.

En las últimas horas, se publicó una extensa entrevista que concedieron las influenciadoras a Los Enredados, espacio exclusivo de la sección digital de Caracol Televisión, en la que hablaron en profundidad de distintos momentos de su vida. La empresaria de las keratinas fue una de las que más se expuso, pues habló tanto de su pasada relación con la futbolista Diana Celis, como de la actual con Karol Samantha.

Inicialmente, habló de la infidelidad de Celis con Liana Salazar, cuando ambas militaban en Independiente Santa Fe. La empresaria señaló a Salazar por ser la que buscaba a Celis, añadiendo que eso fue lo que llevó a que se empezara a dar un distanciamiento entre Daneidy Barrera (nombre de pila de Epa Colombia) y Celis, mientras la influenciadora se centraba en impulsar su negocio de queratinas.

“La muchacha molestaba mucho a Diana y ella me decía ‘es que tú nunca me hablas por WhatsApp, nunca me respondes’ y yo ‘no, por lo que me la paso trabajando, pero siempre nos vemos acá en la casa para que nos contemos, pues el día’, el vivir de lo que ella hacía de entrenamiento y yo en mi empresa”, indicó.

Liana Salazar jugó con Diana Celis en Santa Fe, época en la que se acercaron. Ya como pareja, ambas juegan actualmente en Millonarios - crédito Millonarios FC

Posteriormente, Daneidy relató que Celis trató de matarla cuando todavía eran pareja. “Diana intentó matarme con un cuchillo. Yo tengo las pruebas de todo, nunca las había querido sacar”, dijo. Explicó que todo sucedió en el apartamento que ambas compartían en el barrio Olaya, al sur de Bogotá, y señaló que tanto el administrador del conjunto como los celadores fueron testigos.

Barrera hizo un paréntesis para señalar que era recurrente en la jugadora culparla cada vez que algo iba mal, al punto que en una oportunidad la culpó de una rotura de ligamentos que sufrió, por lo que Celis le habría dicho, “Si tú acabaste con mi vida, yo voy a acabar con la tuya”. Continuó su relato diciendo que no estaba sola durante ese episodio. “Tenía un amiguito que es con el que yo ando, él cerró la puerta porque ella estaba dándole cuchillo y patada. Tuve que entregarle finalmente el apartamento del Olaya”, relató, no sin tachar a Celis de “solapada”.

Su relación con Celis le dejó lecciones que, por lo que dijo, aplicó con su actual pareja, Karol Samantha. En la entrevista, Daneidy reveló que le hizo firmar capitulaciones para evitar inconvenientes como los que atravesó con la futbolista por la repartición de bienes. Además, contó que le dejó todo su patrimonio a su hija recién nacida, Daphne Samara. “Todo lo que yo tenga le pertenece solamente a mi hija, no al hijo de ella”, manifestó, haciendo referencia al niño que tuvo fruto de una relación anterior.

Epa Colombia y Yina Calderón contaron la verdad detrás del matrimonio de Alina Lozano y Jim Velásquez

Yina Calderón y Epa Colombia asistieron a la boda de Alina Lozano con Jim Velásquez. Sin embargo, afirmaron que todo se trató de un montaje - crédito @epa__colombla/Instagram

La entrevista sirvió a las dos influenciadoras para hablar de otras celebridades de redes sociales. Uno de los puntos que tocaron involucró el matrimonio entre Alina Lozano y Jim Velásquez – al que ambas asistieron como invitadas especiales –, y del que desde un principio hubo dudas sobre si era algo real o se trataba de un montaje. Al respecto, Daneidy expresó:

“Eso no es real, pero a mí me habían dicho cuando me invitaron al matrimonio porque yo fui. Yo lloré y dije ‘ay, Dios mío, tan bonito uno casarse’, cuando me dicen ‘Epa, no, eso es mentiras’ y yo ‘ay amiga’. Quedé fue pegada. Ellos lo hacen para crear contenido y todo”, explicó la empresaria.