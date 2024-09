Congresista que impulsó ley ‘No más olé’ dijo que la defenderán de demanda del Centro Democrático ante la Corte Constitucional

Ponentes de 'ley antitoreo' anuncian defensa de la iniciativa por demandas opositoras - crédito Iván Valencia/AP

La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, ponente de la iniciativa legislativa ′No más olé', ley a la que solo le falta ser sancionada, compartió en su cuenta de X un video en el que asegura que los defensores de esta nueva normatividad están preparados para defenderla de acciones anunciadas por la oposición.

“No acabamos de sancionar esta ley cuando ya han llegado algunas demandas de constitucionalidad ante la Corte. Pero adivinen de quién fue la primera demanda: del Centro Democrático. Ellos no aceptan, no reconocen que nuestro país ya evolucionó y que está preparado para rechazar todas las formas de tortura, de violencia, y para avanzar hacia el reconocimiento de la paz, no solamente entre nosotros, sino con los otros seres sintientes. A ellos y a todos los que quieren tumbar nuestra ley antitoreo les decimos que estamos listos y preparados con un equipo técnico y jurídico sólido para defender la ley ante la Corte Constitucional. Estoy segura de que la Corte va a avalar el mandato ciudadano y la decisión que tomó el Congreso de la República legitimando ese reclamo”, señaló.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Esmeralda Hernández anuncia que defenderá ley contra la tauromaquia - crédito @EsmeHernandezSi/X