Beéle se vuelve a ir en contra de su ex: “Hazle creer a la gente lo que quieras”, Camila le respondió

Beéle se volvió a ir en contra de su exesposa en medio de un 'en vivo' - crédito @beele/instagram

A mediados de junio, explotó un escándalo que envolvió al cantante Beéle en una supuesta infidelidad con la modelo venezolana Isabella Ladera, esto después de que la exesposa del cantante, Camila Rodríguez, publicara unos chats con los que buscaba exponerlo públicamente como una persona infiel.

Desde ese momento, tanto el cantante como su expareja han publicado una serie de fotos, videos e incluso comunicados de prensa con los que han buscado limpiar su nombre, pues el intérprete asegura que desde hace un tiempo ya no está con Rodríguez, por lo que no habría cometido ninguna infidelidad.

Por otro lado, en una nueva jugada por su defensa, Camila Rodríguez interpuso una denuncia en contra del barranquillero en la que asegura que tanto ella como sus hijos fueron víctimas de violencia, abuso de drogas y humillaciones durante el tiempo que compartieron un hogar como esposos.

Las duras acusaciones por parte de Camila fueron respondidas por el abogado de Beéle con un comunicado de prensa en Instagram, donde asegura que los señalamientos de la exesposa son falsos y que incluso ellos se llevan bien desde que no están juntos, lo que le añadió un poco más de drama a la separación de la pareja.

La dura respuesta de Beéle a su exesposa

En medio de un en vivo el cantante se fue en contra de su expareja - crédito @notifamososoficial / Instagram

Después de que el abogado que representa al cantante compartió el ya mencionado comunicado de prensa, algunos internautas consideraron que Beéle no se iba a volver a dar declaraciones sobre las acusaciones de su expareja. Sin embargo, en medio de un en vivo desde su cuenta de Instagram, el cantante le envió un duro mensaje a Camila Rodríguez.

“Camila, puedes hacerle creer a la gente lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero más temprano que tarde, la gente se va a dar cuenta quién eres tú. Di lo que quieras, es más, ¿qué te falta por decir? Vas a decir que mi papá maneja taxi todavía o que mi mamá todavía vive en el barrio, eso todo el mundo lo sabe, más adelante la gente va a saber quién eres tú en verdad”, dijo el intérprete.

“Sabes qué es lo que quiero, que cuando mis hijos estén grandes, yo les voy a saber explicar esto, y después se lo voy a decir a todo el mundo, ya van a ver”, dijo el cantante de Aloha durante un en vivo. Algunos seguidores del cantante le comentaron en el vivo que compartiera las pruebas que dice tener de su exposa, mientras que unos le recomendaron no hacerlo porque se trata de la mamá de sus hijos.

En medio de la trasmisión en vivo el cantante le dijo a su expareja que contara lo que quisiera - crédito @beelecito/Instagram

“Qué triste esa pareja que lo único que hacen es desprestigiar el uno al otro, son unos inmaduros. Ya suelten y vivan la vida y den un buen ejemplo a sus hijos”, “ridículo”, “Payaso, en serio next, cuando suena algo de este tipo puede tener mucho talento, pero como persona deja mucho que desear”, “mijo cállate, qué dolor oírte”, fueron algunos de los comentarios.

Camila aseguró que no caerá en juego de hablar mal del papá de sus hijos

En medio de una trasmisión por TikTok, la creadora de contenido le respondió al cantante y a su nueva pareja, en donde asegura que está tranquila porque ya no tiene sentimientos por él, pero además asegura que no revelará más cosas por respeto. “Yo no he querido abrir mi boca, porque no me quiero meter con las cosas que a ti te duelen, así como has hecho tú conmigo”, dijo la influencer.

Aunque confesó que se ha mantenido al margen de la situación, también aseguró que en algún momento se va a cansar de su actitud y revelar algunos de sus secretos. “Pero un día me voy a salir de mis chiros y voy a decir todo, y no andes diciendo que tú no fuiste infiel, porque han salido como 20 viejas después de que yo hablé”.

La creadora de contenido aseguró que no dirá nada por respeto a sus hijos - crédito @notifamososoficial / Instagram

“En su momento yo lo perdoné, pero ya se me quitó el amor, me enamoré de mí y pude recuperar mi amor propio, tampoco entiendo como una mujer tan regia (Isabella Ladera) cayó en ese juego. Pero lo que si se es que no voy a caer en hablar mal del papá de mis hijos porque ellos después tendrán internet”, dijo Camila.

Algunos internautas aseguran que muy pronto alguna de las dos partes empezara a revelar los secretos detrás de turbulenta relación, además de estar al pendiente de los movimientos de ambos después de haber recurrido a instancias legales para defenderse.