A Antanas Mockus no le tembló el pulso para “irse a las manos” con su esposa: le recuerdan video en que lo confesó

Antanas Mockus, criticado por haber confesado en antigua entrevista que "se fue a las manos" con su esposa - crédito Colprensa

Recientemente, comenzó a rodar en la red social X el fragmento de una entrevista que le hizo el periodista Paulo Laserna a Antanas Mockus para el programa La Noche. El entrevistador le preguntó al político si alguna vez había ejercido violencia física contra su esposa. Esto es lo que dicen:

—¿Usted está de acuerdo con que los maridos les peguen a las mujeres?

—No, no.

—¿Usted le ha pegado alguna vez a su mujer?

—Nos hemos ido a las manos, debo confesarlo, y me duele. Y sé que las palabras hieren mucho, pero es preferible herirse con palabras. Obvio que lo mejor es dar los tres pasos y no herirse ni con golpes ni con palabras.

—¿Usted puede dar fe de que es un hombre que quiere comprometerse a no ser violento, aunque lo agredan, aunque lo provoquen?

—Pues sí, y yo que se la vida me someterá a esa prueba. Ya me ha sometido y me volverá a someter

La vez que Antanas Mockus confesó haberse ido a las manos con su esposa - crédito YouTube

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Posteriormente, Laserna provoca a Mockus lanzándole harina, algo que suele hacerse en festividades como el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto o el Carnaval de Barranquilla. Esto, a manera de ilustración de que, por más que se encuentra al límite, el exalcalde de Bogotá no estaba dispuesto a responder con violencia ante cualquier tipo de hostilidades.

Varios usuarios han reaccionado al video y han expuesto que, primero, la violencia doméstica contra las mujeres estaba “normalizada” hace unos años en el país y que, por eso, a pesar de la confesión de Mockus, el tema no trascendió. Otros han aprovechado para criticar a Mockus, alejado de las canchas de la política luego de que le haya sido diagnosticado el mal del Parkinson, uno de los temas sobre los que más ha hablado en las pocas intervenciones y entrevistas concedidas a medios en los últimos años.

Usuarios critican a Antanas Mockus tras conocer antigua entrevista en televisión - crédito X

“Hace décadas Mockus reconociendo en televisión nacional que era violento con su esposa y aún así los verdes lograron construir un altar alrededor de su figura. El centro tiene un marketing nauseabundo pero efectivo”, señaló otro internauta identificado como ‘Alejandro O.’ en la misma red social.

Antanas Mockus apoyó la campaña del hoy presidente Gustavo Petro - crédito Luisa González/Reuters

La renuncia de Mockus a Alianza Verde, una de sus últimas decisiones en política; ¿por qué fue?

Con una carta a la dirección del Partido Alianza Verde, el exalcalde de Bogotá, exsenador y excandidato presidencial Antanas Mockus anunció el lunes 6 de mayo su renuncia a esta colectividad, tras las informaciones que vincularían a miembros del partido en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), dado a conocer por el exdirector de la entidad, Olmedo López, y el exsubdirector del riesgo, Sneyder Pinilla.

Esta es la carta del exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, en la que renuncia al partido Alianza Verde - crédito Infobae Colombia

Mockus dejó plasmada en su misiva las razones por las que daba un paso al costado. Se refirió a las acusaciones de López y Pinilla a Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia; Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones; y del expresidente del Senado, Iván Name.

“Después de analizar los recientes y escandalosos sucesos nacionales y de analizar las denuncias de corrupción que han registrado los medios de comunicación en los últimos días, es evidente que muchos sectores en la Alianza Verde no han incorporado los principios que dieron lugar a la formación de la colectividad”, señaló Mockus en su carta, que fue considerada un duro golpe para las bases de esta representatividad, que sigue siendo parte de la coalición de Gobierno.

“En consecuencia, siguiendo los preceptos éticos que han sido el fundamento y la bandera de mi vida, he decidido retirarme del partido”, agregó el exmandatario distrital, de 72 años, que llevó los destinos de la capital de la República en dos periodos: 1995-1997 y 2001-2003, y que fue candidato a la presencia en 1998 y 2010; la segunda de ellas bajo las banderas del partido Verde, en la que incluso estuvo en segunda vuelta junto a Juan Manuel Santos.