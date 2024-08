Capturan a dos personas que se hacían pasar como miembros de Los Pachenca para extorsionar a un comerciante en Cundinamarca

La captura se realizó en la vereda Río frío, en jurisdicción del municipio de Octavio, en Cundinamarca - crédito Mebog

Luego de recibir la denuncia por parte de un comerciante, la Policía Nacional en un trabajo mancomunado con la Fiscalía General de la Nación y el Gaula, lograron la captura de dos personas acusadas de delito de extorsión en el departamento de Cundinamarca.

Según lo que indicaron las autoridades el sábado 31 de agosto, los hechos se habrían presentado el lunes 19 de agosto en la vereda Río frío, en jurisdicción del municipio de Octavio, luego que el ciudadano comenzó a recibir audios amenazantes en los que una persona que se hacía pasar como alias El Burro, un presunto integrante del grupo delincuencial armado organizado Los Pachenca, que le exigía el pago de una cifra millonaria ($1.200 millones) para no atentar contra su vida o la de sus familiares.

“Usted digame de una vez si van a entregar o no van a entregar, cuál es la mamadera de gallo, eso ahí le estamos poniendo el sitio a las 11:00, ya el sitio está despejado. (...) Yo le estoy dando una orden hermano es porque la cosa es así. Esto yo no me lo estoy inventando ni nada por el estilo compa, así que entonces colabore”, le indicó uno de los detenidos al comerciantes en uno de los audios que dio a conocer la Fiscalía como material probatorio en contra del hombre y la mujer aprehendidos, de nacionalidad extranjera.

“Si no va a colaborar para yo reportar esta vaina de una vez allá (a los supuestos jefe de Los Pachencas), porque la verdad a mí también me tienen al trote y yo soy muy paciente con ustedes, y le he dicho a los jefes de buenas maneras que usted va a colaborar (...) Aquí lo único que faltan por colaborar son ustedes, porque la verdad el resto de personas ya colaborado”, añadió el ente investigador en medio del proceso judicial.

Los capturados son de nacionalidad venezolana, según lo que informaron las autoridades - crédito Mebog

El operativo permitió dar con la detención en flagrancia del hombre y la mujer en el momento que recibían $80 millones de parte de la víctima.

Frente a este resultado, el comandante del Gaula Bogotá, teniente coronel Carlos Cárdenas, destacó que “los capturados habían logrado permear el círculo familiar de las víctimas a través de unos empleados, y de esta manera obtuvieron información que fue utilizada para amenazar y para hcaerles la exigencia económica”.

En lo corrido de 2024 se ha logrado la captura de 130 personas por el delito de extorsión, cerraron las autoridades. En tanto que la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) invitó a la ciudadanía a “denunciar cualquier tipo de hecho extorsivo, amenazante o sospechoso a través de la línea de emergencia 123 o 165 y seguir siendo eficaces en la lucha contra la extorsión y el crimen organizado”.

Declaraciones del comandante del Gaula Bogotá, teniente coronel Carlos Cárdenas - crédito Mebog

Capturaron a tres integrantes del Tren de Aragua en Bogotá

En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y el Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados tres supuestos miembros del Grupo multicrimen Satanás en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. Estos individuos están acusados de extorsionar a comerciantes mediante el uso de panfletos con amenazas.

El teniente coronel Leonardo Bernal Pérez, comandante de la estación de policía de Kennedy, explicó que las autoridades llevaron a cabo un seguimiento minucioso durante más de tres meses. En la investigación se identificó al grupo involucrado no solo en extorsión, sino también en el tráfico y porte de estupefacientes, y vinculados a homicidios.

Durante la operación denominada ‘Operación Bogotá’, se realizaron cuatro diligencias de allanamiento y registro en diversos puntos, encontrando 20 panfletos intimidatorios, un arma de fuego, 350 gramos de marihuana, un DVR y dinero en efectivo.

Cayeron tres integrantes de la banda Satanás que extorsionaban en Kennedy - crédito Policía Nacional

“La Policía Judicial y de inteligencia, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, realizó un seguimiento exhaustivo que culminó en estas capturas”, señaló el oficial. Dichas capturas refuerzan las pruebas recolectadas contra estos tres sujetos, que al parecer, forman parte de una estructura criminal autodenominada Satanás o Los Moisés, dedicada a la extorsión y otros delitos.

Según informaciones proporcionadas, los panfletos intimidatorios eran utilizados para exigir dinero a los comerciantes, quienes eran amenazados con represalias en caso de no cumplir con las demandas monetarias. Los individuos detenidos fueron presentados ante las autoridades competentes para proceder con las investigaciones judiciales correspondientes.