Cathy Juvinao criticó el mal manejo de la Aerocivil por permitir cancelación de vuelos: “Son unos irresponsables”

La congresista aseguró que la Aerocivil se contradice en el manejo de la actual contingencia - crédito montaje infobae (Prensa Cathy Juvinao/Canva)

Las principales aerolíneas del país denunciaron que a causa de la escasez del combustible Jet A1, líquido con el que los aviones pueden volar se vieron obligadas a cancelar, reprogramar y poner en pausa sus operaciones hasta que le Gobierno nacional garantizara el correcto abastecimiento de este recurso.

Por los niveles críticos de desabastecimiento en las principales terminales aéreas, se cancelaron más de 100 vuelos, lo que dejó a miles de personas que habían programado sus viajes a la deriva, esperando a que se resuelva la crisis con celeridad.

En ese sentido, los ministros de Transporte, María Constanza García; de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se pronunciaron al respecto y enviaron un mensaje de tranquilidad a los colombianos.

Los funcionarios del Gobierno señalaron que es falso que exista una escasez de combustible para el debido funcionamiento de las terminales aéreas. Según Ricardo Roa, “estamos en los 37.000 barriles diarios que para los meses de julio y agosto fueron nominados por los distintos distribuidores mayoristas. La situación se presentó y como circunstancia de la misma se redujo la obligación del 100% de disponibilidad que tiene Ecopetrol para atender la demanda nacional”.

A su vez, la ministra García explicó que, “habrá monitoreo permanente del inventario de la información que entreguen las empresas de transporte aeronáutico sobre el suministro de combustibles y del funcionamiento de los aeropuertos del país”.

La Aeronáutica confirmó que sí hay combustible para aviones en el país - crédito @AerocivilCol/X

En paralelo, la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil), sostuvo que ante el pronunciamiento del Estado no se aceptarían cancelaciones de vuelos atribuidas a esa circunstancia, por lo que instó a las aerolíneas a retomar con normalidad sus operaciones para evitar más afectaciones a los usuarios, anulando la medida para las aerolíneas que anunció la autoridad en un primer comunicado.

“Las empresas podrán flexibilizar y/o adecuar su operación a la disponibilidad de su cadena de suministro del combustible de aviación, mediante la reacomodación, suspensión o cancelación de alguna de sus operaciones entre las 00:00 UTC del miércoles, 28 de agosto, hasta las 23:59 UTC del miércoles 4 de septiembre de 2024, acogiéndose a lo previsto en la disposición citada, previa notificación oportunamente a los pasajeros y adoptando las medidas de compensación o protección a las que eventualmente hubiere lugar”, señaló en la misiva.

Una situación contradictoria

Luego del pronunciamiento de la Aerocivil, argumentando que hay suficiente combustible y echando para atrás la medida para las aerolíneas, la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, hizo una dura crítica por la falta de orden y las versiones contrapuestas, que fueron protagonistas en la crisis del combustible.

La representante a la Cámara aseguró que en el país gobierna el caos - crédito @CathyJuvinao

En su cuenta de X, la congresista del Partido Alianza Verde afirmó que “Nos gobierna el caos, En comunicado oficial ayer, la Aeronáutica Civil autorizó a las aerolíneas ajustar vuelos en el marco de la emergencia de combustibles. Hoy dice que ya no, que no tienen permiso. Ojalá no estén poniendo en peligro las vidas de las personas”, se puede leer en la publicación.

Las críticas de Juvinao fueron más allá, señalando que la entidad encargada de garantizar el desarrollo de la aviación civil no estaba operando de manera clara luego del cambio de director. “Señores Aerocivil, ustedes están actuando con un nivel de improvisación alucinante”, subrayó.

La congresista tachó de irresponsable a la Aerocivil - crédito @CathyJuvinao

A su vez, aseguró que son unos irresponsables, puesto que, a su juicio, no parecen tener la menor idea de lo que están haciendo. “Esperemos que no estén arriesgando la integridad de los vuelos y la vida de las personas. Qué desastre”, indicó la representante a la Cámara en sus redes sociales.

Por su parte, María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Partido Centro Democrático, comparó la situación con la que atraviesa Cuba, país que desde principios del 2024 ha enfrentado una crisis por escasez de combustible, “Ya somos Cuba. En dos años apenas”, escribió en su cuenta de X.