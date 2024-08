Conozca el motel en Cali que instaló botón de pánico en las habitaciones para alertar situaciones de peligro

Se instaló el botón en vista de las muertes registradas en este tipo de establecimientos en la ciudad - crédito Metro de Medellín

Los hechos violentos en Cali no dejan de generar preocupación en los diferentes sectores comerciales, especialmente aquellos cometidos en moteles y residencias de la ciudad.

Uno de esos casos se registró el 19 de junio de 2024, donde una pareja fue encontrada muerta en uno de estos establecimientos. Según el reporte que entregaron las autoridades, al llegar a la habitación, hallaron una mujer de aproximadamente 38 años y un hombre de 33.

La mujer presentaba un impacto de bala en la cabeza que presumiblemente le causó la muerte instantánea. No se detalló la herida del hombre, aunque se presumió que él habría matado a la mujer y luego se habría quitado la vida. Al lugar acudieron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para levantar los cuerpos, que fueron trasladados a la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar la necropsia y determinar oficialmente la causa de muerte de ambos.

En ese sentido, una residencia que presta este tipo de servicios decidió implementar una estrategia de seguridad para alertar a la administración y las autoridades en caso de que uno de sus huéspedes esté presentando una situación violenta dentro de la habitación.

Según Cali es Cali, se trata de un “botón rojo” o “botón de pánico”, que alertará de manera inmediata alguna situación irregular, provocando así una reacción inmediata de las autoridades. Se trataría de una medida pionera utilizada en Cali para contrarrestar los hechos violentos.

En efecto, esta estrategia llamó la atención de cientos de usuarios en redes sociales, que indican que se trata de una medida exagerada, mientras que otros aplauden que se implementen medidas para garantizar la seguridad de los clientes.

“Es una buena idea y qué tal si se presenta algún caso donde llegue alguien y quiera acabar con la vida de esas persona que esté adentro ,o qué tal si por alguna razón no se está de acuerdo en algo y puede caer en un peligro ósea la idea no es tan mal, yo conozco acá en Cali muchos casos de muertos en esos lugares”; “Muy buena idea así se pueden frenar a las toxicas y tóxicos amor y paz”; “Felicidades, somos bien moteleros y todos estamos expuestos. Los hombres también corremos peligro”; “Q buena idea q tal se vaya uno con un man bien chuky y en ves de venirse, mas bien se vaya”; “Aquí todo lo cogen de parche me parece maravilloso así se pueden salvar muchas vidas ojalá todos lo hicieran (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

El “güireo” se cobró dos víctimas en el oriente de Cali: murieron en medio de los enfrentamientos

El miércoles 21 de agosto se conoció el reporte de la muerte de dos jóvenes, de 18 y 19 años, en medio de estos enfrentamientos violentos, conocido como “güireo”, en el que, esta vez, se habría hecho uso de armas de fuego.

Los hechos se presentaron hacia las 9:30 p. m. en el polideportivo de Pízamos III, sitio que dejó de ser utilizado para actividades deportivas y se convirtió en el punto de encuentro para este tipo de peleas.

“Esta es la crónica de una muerte anunciada. Todos los santos días hay enfrentamientos aquí en el polideportivo, güireo entre los muchachos de Pízamos, Potrero Grande, La Orquídea, Comuna 21 y Comuna 14, a las 6:00 p. m., 9:00 p. m., 10:00 p. m.”, contó un líder comunitario del sector al medio citado, que ha sido testigo de los enfrentamientos sin que haya una intervención efectiva de las autoridades.

Según el testimonio del líder, en medio de la pelea se escucharon varios tiros, hiriendo gravemente a uno de ellos. Lo llevaron al Hospital Carlos Holmes Trujillo, donde murió horas más tarde.

“Estas muertes no habían ocurrido, pero como no hay control iban a pasar en algún momento. Ellos estaban enfrentándose cuando de un momento a otro sonaron unos disparos, uno de los muchachos salió herido y lo llevaron en una motocicleta para el Hospital Carlos Holmes Trujillo, pero al rato falleció”, complementó al medio reseñado.

Pero la pelea no habría quedado ahí, según expuso el líder, luego de una hora de ocurrido el hecho violento, se formó una nueva trifulca en el mismo sitio, donde otro joven habría resultado herido y posteriormente murió. “Además, también hay un apuñalado, menores con cabezas rotas y lastimosamente esta situación se viene presentando todos los días”, lamentó el líder.

De acuerdo con el subsecretario de Política de Seguridad, Álvaro José Pretel, desde la Alcaldía de Cali se han implementado programas de empleabilidad y proyectos productivos para alejar a los jóvenes de la violencia. “Desde la Alcaldía tenemos un programa de prevención social de violencia, el cual está enfocado a fortalecer a 1800 jóvenes de la ciudad para que ellos puedan realizar un proyecto de vida enmarcado en la legalidad”, apuntó a El País.