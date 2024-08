Claudia Bahamón y Franko protagonizaron un fuerte roce en la cocina de ‘MasterChef Celebrity’: “No me hable feo”

El comediante fue blanco de críticas por responder duro a Claudia Bahamón - crédito Canal RCN

El episodio del 25 de agosto en MasterChef Celebrity volvió a generar revuelo en los televidentes después de un roce que tuvo el comediante Franko con la presentadora del programa Claudia Bahamón, después de que ella se acercara a la estación del concursante y que según ella él le hablara feo.

En el último mes, el programa se ha vuelto viral en redes sociales por la cantidad de peleas y enfrentamientos que ha existido entre los concursantes del programa, en donde se han visto enfrentamientos y estrategias duras que han dejado salir algunas emociones de los famosos.

Entre las duras peleas dentro del set, se ha destacado que en la mayoría de estas está presente el humorista Franko, pues en palabras de algunos televidentes e incluso de algunos de sus compañeros, no ha aprendido a cocinar, por lo que se ha ganado el odio de muchos que aseguran que no debería estar en la competencia.

La presentadora le pidió al comediante que no le hablara feo - crédito @canalrcn / Instagram

Sin embargo, en esta oportunidad el roce no lo tuvo con ninguno de sus compañeros, sino con la presentadora Claudia Bahamón. Pues en el episodio del 24 de agosto, como es costumbre, la famosa host del programa empezó a caminar por algunas de las estaciones del set para saber qué tipo de preparaciones van a realizar los famosos, fue cuando se acercó al humorista que recibió un feo recibimiento de su parte.

“Como va nuestro viaje por Colombia, Franko”, le preguntó Claudia cuando se acercó a la estación de humorista. “Bien, estoy haciendo un bistec, pero Rausch vino y me cambió la idea y me dijo que mejor hiciera otra cosa”, dijo el comediante. “Ella se me acercó y me dijo un par de cosas y yo tenía la cabeza a reventar”, añadió. “Ya tienes que empezar a emplatar, ¿por qué no has empezado? Mira el tiempo, que quedan dos minutos y medio, Franko”, a lo que el comediante explotó y le dijo que lo dejara pensar.

El comediante Franko Bonilla le pidió disculpas a Claudia por su actitud - crédito Canal RCN

Cuando Claudia se acercó a Franko, le preguntó si ya tenía claro cómo iba a presentar su plato, teniendo en cuenta que le quedaban pocos minutos para emplatar, a lo que él, de manera ruda, le respondió: “Ok ya, Claudia, regálame un segundo que no tengo ni idea qué voy a hacer”, respuesta que tanto a ella como a los internautas les pareció grosera, incluso la presentadora le pidió que no le hablara así.

Franko aprovechó el momento para disculparse con Claudia por hablarle de esa forma, “perdóname, las veces que he sonado feo, es que ella tiene razón, van dos veces que le hablo así, por fa, discúlpame, ella como es un ángel sonríe y me dice que siga intentándolo para que yo no saliera de la competencia”.

Aunque es una pelea protagonizada por Franko, no es la primera vez que se ve envuelto en un roce, pues hace unos días, tuvo un fuerte encontrón con Cony Camelo, sin embargo, en esa oportunidad él fue la víctima de los malos tratos por parte de la actriz.

La pelea de Franko y Cony

En el episodio del 18 de agosto de MasterChef Celebrity se presentó un desafío de caja misteriosa. La suerte y la tranquilidad no estuvieron del lado de la actriz Cony Camelo, quien al levantar su caja encontró un delantal negro que deberá usar durante el ciclo. Además, el reto para todos los concursantes consistió en hacer preparaciones dulces de manera individual para luego, en una segunda etapa, unirse en parejas y fusionar sus creaciones.

Durante el reto individual, a la actriz se le vio bastante afectada por tener el delantal negro desde el primer día de la nueva etapa; sin embargo, todo empeoró según ella cuando se enteró de que su pareja debía ser el comediante Franko, con quien ha tenido varios roces en la cocina según ella por el bajo desempeño de él. Incluso durante el reto individual, el humorista no logró hacer las preparaciones, por lo que debieron comenzar desde cero.

Cony Camelo evidenció su incomodidad al tener que hacer equipo con Franko Bonilla en 'Masterchef Celebrity' - crédito Canal RCn

Fue en ese momento cuando empezaron los roces entre Cony y Franko, pues cuando él intentaba acercarse a ella para ponerse de acuerdo en la preparación, ella le decía que no le hablara. “Dame una masa de galletas, por fa, me tocó con Franko”, dijo ella entre lágrimas mientras le pedía una receta a Vicky Berrio, lo que despertó el odio entre los televidentes, quienes la tildaron de grosera en redes sociales.

“Olvídate de esa mierda, vamos a hacer esta, pero cállate, no me hables”, respondió Cony mientras el humorista intentó acercarse para ayudar en la preparación de la galleta. “Yo me quiero quitar el delantal negro, pero claramente me lo voy a quitar menos si me toca con él”, dijo la actriz, lo que provocó una ola de odio en redes sociales.