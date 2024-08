El ministro de Hacienda salió en defensa de las exportaciones de carbón a Israel: “No es inconstitucional”

El ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, habló sobre la validez de este decreto - crédito Europa Press

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció tras la reciente decisión del Gobierno nacional de prohibir las exportaciones de carbón a Israel mediante el decreto que entró en vigencia el 22 de agosto de 2024.

En ese sentido, el titular de la cartera dijo que no se venderá a Israel por razones humanitarias. “Nuestro país no puede apoyar que con el carbón exportado se generen mecanismos que atentan contra el pueblo palestino”, resaltó.

A pesar de las razones morales con las que se justifica el Gobierno nacional para prohibir la exportación de este recurso a ese país, aseguró que puede negociar con otras partes del mundo. “El decreto lo que hace es decir que no vamos a permitir exportación de carbón a Israel, exclusivamente y solamente a Israel, pero el carbón que se vende en otras partes del mundo se sigue vendiendo”, dijo Bonilla.

Al mismo tiempo, dijo que la decisión sancionada por el presidente Petro “no es inconstitucional”, por lo que no corre el riesgo de ser tumbada por el Consejo de Estado en el escenario de que el decreto sea demandado.

“No, no es inconstitucional, el hecho cierto es que Colombia no puede apoyar las prácticas del gobierno israelí y que ese gobierno se está utilizando el carbón colombiano para su propia política energética”, añadió.

El alto funcionario también respondió a las críticas de varios sectores del país, que señalaron que la medida iba en contra del Estado: “Es una decisión política que ha tomado el Gobierno nacional que ratifica lo estipulado en la Ley 28 de 1959, en la que el país aprobó la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio”, señaló el ministro Bonilla.

A propósito, aseguró que los recursos que dejaría de recibir el país, que representan más de $650.000 millones, no preocupan al Gobierno. “No nos preocupa, y no nos preocupa por dos razones: la primera, es que los exportadores de carbón saben que tienen mercados alternativos. Lo único que les estamos diciendo es que por razones humanitarias no venderemos a Israel”, indicó.

Así reaccionó el país a la prohibición de venta de carbón a Israel

Luego del anuncio de la medida que prohibió la exportación de carbón a Israel, varias asociaciones gremiales del país rechazaron la medida, ya que consideran que el país debe aprovechar toda fuente de ingreso que ayude a sobrellevar la crisis fiscal actual.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), aseguró que el gran afectado de esta decisión es el propio Estado colombiano. A su juicio, la medida “perjudicará a regiones que necesitan ingresos fiscales para la inversión en desarrollo como La Guajira y Cesar, dado que limitará los ingresos vitales que sirven para su sostenimiento”.

En ese sentido, denunció que la decisión del Gobierno nacional agudiza la incertidumbre jurídica y afecta a la confianza de los inversionistas. Además de señalar que estos factores generarán incertidumbre en el mercado energético del país.

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) también se pronunció ante el decreto. Javier Díaz, presidente de la organización, en entrevista con Noticias Caracol, aseguró que, “Colombia va a vender menos carbón ahora que necesita crecer sus exportaciones”. Igualmente, catalogó la medida como un “disparo en el pie para el futuro económico del país’.

En la misma línea, la senadora de la República María Fernanda Cabal criticó la decisión del actual Gobierno. En su cuenta de X, la congresista se refirió a la posición del presidente Petro para argumentar la prohibición de la venta de carbón a Israel de que con ese material se producen las bombas para asesinar niños en Palestina, por lo que aseguró que “Con la coca que usted no erradica, compran fusiles, explosivos y ponen bombas para matar niños en Jamundí”, señaló la parlamentaria.