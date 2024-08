Yeison Jiménez fue víctima de robo durante un concierto en Caldas: el artista ofreció recompensa

Los equipos musicales del grupo del artista fueron hurtados - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El artista caldense Yeison Jiménez sufrió recientemente el robo de equipos esenciales para sus presentaciones, justo cuando se encontraba en un complicado momento personal por la salud de su hijo.

Jiménez había reanudado su gira con presentaciones en diversas regiones del país, incluido Valle del Cauca, Antioquia y finalmente Caldas.

De acuerdo con el medio La Patria, en el festival de Anserma (Caldas), mientras su equipo se preparaba para el evento, un individuo ofreció su ayuda para empacar los equipos. Sin embargo, este desapareció con una maleta que contenía micrófonos, convertidores de sonido y cargadores de alto valor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El cantante fue víctima de robo de equipos durante un festival en Anserma, Caldas - crédito @sebasmorenooo/Instagram

Además, el medio mencionó que quien tenga información sobre el paradero de los equipos robados pueden comunicarse a los números 311 461 8717 y 311 504 1172. El cantante habría ofrecido una recompensa para quien brinde datos que permitan la recuperación de los objetos hurtados, según informó en sus redes sociales, aunque no especificó el monto.

Durante el concierto en Anserma (Caldas) no solo presenció el robo del artista, sino que el intérprete de MLP se mostró afectado por el estado de salud de su hijo, que según sus declaraciones, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica en Bogotá.

Según comentó Jiménez, su hijo fue ingresado de emergencia debido a una grave bronquiolitis y lleva varios días en tratamiento intensivo: “Estoy un poquito aburrido, les cuento que Santiaguito lleva cuatro días en UCI y en cuidado intermedios (...) Es un tema que me está dando muy duro. Está estable. Tiene una bronquiolitis”, dijo en sus redes sociales, en donde cuenta con más de 4 millones de seguidores.

El artista de música popular lloró en pleno concierto - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El artista en pleno concierto expresó su dolor ante la situación y agradeció a sus seguidores por el apoyo constante: “Esto me tiene muy estresado (...)me duele muchísimo (...) Yo les pido disculpas, ha sido difícil dormir, ahora también me acosté a dormir esta tarde y es difícil porque mi bebé apenas tiene dos meses y sí, es complicado”.

Yeison Jiménez se ha destacado en la música popular, llenando recientemente tres veces el Movistar Arena en Bogotá, demostrando su gran fanaticada. Este incidente no es el primer obstáculo que enfrenta; en su carrera ha superado varios desafíos, y su actual situación familiar le añade un desafío adicional mientras continúa trabajando y conectando con sus seguidores.

No es primera vez que Jiménez reporta un robo puesto que en enero de 2024, el cantante expresó su indignación a través de las redes sociales después que un socio sufrió por segunda vez en el mismo año el robo de su vehículo mientras trabajaba en su negocio de apicultura en el barrio el Encanto, en Bogotá.

El cantante aprovecho su influencia en las redes sociales para compartir información sobre el hurto - crédito yeison_jimenez / Instagram

En ese momento, el intérprete de Aventurero y Vete, compartió en su cuenta de Instagram un video del momento exacto del hurto, captado por cámaras de seguridad instaladas en el sector. En las imágenes se puede observar cómo los ladrones se llevan la camioneta utilizada por su socio para transportar abejas y equipos apícolas. Este hecho provocó que el artista realizara un fuerte llamado de atención a las autoridades, particularmente a la Policía Nacional, y también solicitara la colaboración de sus seguidores para hallar el vehículo robado.

En su video, el caldense se mostró su molesto y declaró que Bogotá se encuentra en una situación alarmante en términos de seguridad: “Anoche (5 de enero) por segunda vez este año se le roban el carro al socio mío de la apícola cuando llegaban de trabajar, con tráiler, con abejas... Bogotá está una puta mierda” y añadió en otra imagen: “Es lamentable de verdad un ser humano que solo sabe trabajar y llegaba de hacerlo y pasarle esto dos veces en menos de 5 meses...”.

El cantante de música popular no sólo utilizó su plataforma social para expresar su frustración, sino también para hacer un llamado a su seguidores para alarmarlos de esta situación.