Paola Turbay contó cómo el paso de la edad afectó su salud y su carrera como actriz: “Me rechazaron por vieja”

Paola Turbay abrió su corazón y habló de ciertos temas que todavía son tabú para las algunas mujeres, como por ejemplo, la menopausia, la cual aseguró la actriz que le llegó bastante joven, pero que aprendió a lidiar con ella para no afectar a su familia, su esposo o su entorno profesional.

Además, la exreina colombiana se sinceró con respecto al paso de los años y cómo estos han afectado aparte de su salud, su carera profesional, pues reveló que recientemente le negaron un personaje por lucir mayor: “Me dijeron que no por vieja”.

El estreno de la nueva producción de Caracol Televisión, Kalss 95, historia en la se incluyó el personaje de Paola Turbay puso a la exreina en el radar mediático, pues gracias a esta serie se conocerá cómo fueron sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento y quién estuvo detrás de su decisión por participar en un certamen de belleza, algo que ella no quería.

En los primeros capítulos de esta historia que se estrenó el martes de 20 de agosto, se mostrará cómo la exreina de belleza reconocida por haber sido la primera representante de Colombia en obtener el título de virreina universal, en 1992 y que abrió un nuevo camino en la forma de tomar decisiones en el país, pues gracias a ella, la belleza comenzó a ejercer influencia en ciertos temas del poder. Paola Turbay es interpretada por la actriz Manuela Valdés, la cual fue elegida por ella misma y contó con todo su aval. “Ella es igualita a mí cuando tenía esa edad, de hecho, yo la propuse para fuera mu hija en Ana de nadie, pero finalmente no se logró”, comento Turbay el día del lanzamiento a medios de la serie.

Justamente como parte de la promoción de esta historia Poala Turbay aceptó la invitación al programa digital llamado Menopáusicas ¡y qué! en donde conversó con las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper sobre su vida 30 años después de haberse convertido en una de las reinas más queridas por los colombianos. “Eso fue una cosa loquísima, una época dorada que no se olvida, además de que yo fui la primera influencer que tuvo este país. Me tocó la era del narcotráfico, entre otros tantos temas delicados del país ”, comentó.

Paola Turbay confesó cómo sobrelleva la menopausia

A sus 53 años de edad, las cosas han cambiado para la exreina tanto en su salud como en la parte profesional, hechos que los atribuye a la vejez y al paso de los años.

Las actriz y modelo contó que hace casi cinco años le llegó la menopausia, recordó que le llegó “joven” y comenzó a notarlo cuando el día de su cumpleaños número 49 le llegó su última menstruación de manera regular.

“Empecé como con estos calores y esta vaina qué es como que empiezan en la noche y tira uno la cobija para un lado. Ese sudor (…) pero me parecía interesante, entonces como que lo analizaba y no lo asimilé como un problema si no que mejor lo asumí como una nueva parte mía”, relató.

A pesar de la forma positiva con la que se tomo este hecho, Paola no quiso contarle a su esposo y padre de sus dos hijos que comenzaba un nuevo tránsito hormonal en su vida, pues no quería que él culpara a la menopausia por las discusiones o problemas que pudieran surgir en adelante por otras causas. “Decidí no decirle, sino cualquier molestia o si me pongo de mal genio va a decir: ‘es que estaba con menopáusica’”, agregó.

Por otra parte, la actriz afirmó que justo cuando cumplió los cincuenta que: “Me llegó la edad a los 50, pero no me parece malo, ni bueno, estoy navegando normal”.

Sin embargo, su estado hormonal ha sido lo único que se visto afectado con la llegada de los años, pues sacó a la luz que luego de su regreso a la televisión con Ana de nadie, que quiere dedicarse de lleno a la actuación y que cuenta con varios proyectos que estrenará a inicios del 2025 entre los que se encuentra uno en el que quiso ser la protagonista, pero no la dejaron por su edad.

“20 años después me llegan con este papel, pero ya no puedo ser la protagonista por cuestiones de edad, me tocó conformarme con que ahora soy la mamá de la protagonista”, añadió.