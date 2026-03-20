Fue liberada tras 16 días: periodista barranquillera Estefany Rodríguez sale bajo fianza en EE. UU.

En esta imagen difundida por Nashville Noticias se puede ver a Estefany Rodríguez Florez, una reportera para la cadena en español que ha hecho reportajes donde se critica al ICE y fue arrestada durante una parada de tráfico, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Nashville Noticias vía AP)

La periodista barranquillera Estefany Rodríguez Flores fue liberada bajo fianza tras permanecer 16 días detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según información obtenida por Blu Radio. La comunicadora trabaja actualmente con el medio Nashville Noticias.

La liberación se produjo luego del pago de una fianza de 10.000 dólares, fijada por un juez, lo que permitió su reencuentro con su esposo y su hija de 8 años, en medio del proceso legal que continúa en Estados Unidos, según información obtenida por ese medio de comunicación.

“Tras su liberación, podrán actualizar al juez federal Eli Richardson sobre el estado de la periodista mientras continúa el proceso legal”, señaló su abogado, al explicar los pasos que siguen en el caso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Estefany Rodríguez junto a su esposo, Alejandro Medina III. La familia de la periodista colombiana pide garantías y poder comunicarse con ella tras su detención por autoridades migratorias en Estados Unidos - crédito Alejandro Medina III/Instagram

Proceso legal continúa en tribunales

Aunque la periodista ya recuperó su libertad bajo fianza, el caso aún no está cerrado. Su defensa avanza en un proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo su detención y determinar si se vulneraron sus derechos durante el procedimiento adelantado por las autoridades migratorias.

El abogado de Rodríguez explicó que el siguiente paso será actualizar al juez federal Eli Richardson sobre la situación actual de su cliente, en el marco de un proceso que sigue en curso. Esta etapa es clave para que el tribunal evalúe las condiciones de su detención y las acciones posteriores que podrían adoptarse en el caso.

Solicitud de hábeas corpus

La defensa también mantiene activa una solicitud de hábeas corpus presentada el pasado 4 de marzo, con la cual se cuestiona la legalidad del arresto. Según lo expuesto, la detención se habría realizado sin una orden judicial, lo que constituye uno de los principales argumentos del equipo jurídico.

Además, los abogados plantean que el procedimiento podría estar relacionado con las denuncias que la periodista venía realizando, lo que abre un debate sobre posibles represalias. Este punto será analizado dentro del proceso judicial, en el que se evaluará si existieron irregularidades en la actuación de las autoridades.

Alejandro Medina III, esposo de la periodista colombiana Estefany Rodríguez, ha denunciado irregularidades en la detención de la comunicadora por agentes de ICE en Nashville mientras adelantaba un proceso migratorio - crédito @estefanyrodriguezperiodista/Instagram

Objetivo: libertad definitiva

Más allá de la liberación bajo fianza, la defensa busca que el tribunal otorgue la libertad definitiva a la periodista. Para ello, solicitarán una decisión que deje sin efecto cualquier medida restrictiva en su contra y que garantice el respeto a sus derechos en adelante.

Asimismo, el equipo legal pretende que se emita una orden que impida a ICE realizar acciones similares contra Rodríguez en el futuro. Esta solicitud apunta a evitar nuevas detenciones en condiciones que puedan ser consideradas irregulares o injustificadas.

Reencuentro familiar y contexto del caso

Tras recuperar su libertad, Estefany Rodríguez logró reencontrarse con su familia, un momento que marca un punto de alivio en medio del proceso judicial que aún enfrenta. Su esposo y su hija de 8 años fueron parte de este reencuentro, luego de más de dos semanas de incertidumbre.

El caso ha generado atención por las circunstancias en las que se produjo la detención y por las denuncias relacionadas con posibles abusos y tratos indignos durante su permanencia bajo custodia. Estos aspectos forman parte del contexto que será analizado por las autoridades judiciales en Estados Unidos.

Un caso que sigue en desarrollo

El proceso legal de la periodista continúa abierto, con varios frentes activos en los tribunales. La decisión sobre su situación definitiva dependerá de la evaluación que haga el juez sobre los argumentos presentados por la defensa y las condiciones en las que se dio su detención.

Mientras tanto, la liberación bajo fianza representa un avance significativo en el caso, aunque no definitivo. La defensa insiste en que el objetivo principal es garantizar que no se repitan situaciones similares y que se esclarezcan plenamente los hechos relacionados con su arresto.