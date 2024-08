Ana Karina Soto denunció malos tratos e irregularidades de aerolínea contra su padre: “No lo puedo creer”

Ana Karina Soto denunció malos tratos de aerolínea con su padre - crédito @karylamas/Instagram

Ana Karina Soto compartió con sus seguidores y pidió ayuda ante situación de última hora con la aerolínea Avianca, pues su padre le avisó de irregularidades y malos tratos cuando abordó un vuelo que lo llevaría de Bogotá a Cúcuta, ciudad en la que vive.

Según comunicó la presentadora del matutino Buen Día Colombia su papá le reportó que cuanto se subió al avión, la auxiliar a bordo le cambió la silla por la que previamente habían pagado: “Se pagó bien cara una ubicación adelante, pero lo acomodaron en la cola. Ya se pasan”.

La indignación de Ana Karina no solo radicó en el cambio de puesto al que sometieron a su padre, sino que quejó del mal servicio de la aerolínea pues desde que les emitieron el tiquete compraron adicional el derecho a seleccionar la silla en la parte delantera, lo cual mencionó la conductora que implica un costo adicional elevado. “¡Necesito una asesoría! Necesito a una persona que me pueda ayudar con este caso ¡Me parece el colmo!”, comenzó relatando molesta la también productora de cine y teatro nacida en Ocaña, Norte de Santander.

Ana Karina Soto se fue contra Avianca por incumplimiento y malos tratos a su padre - crédito @famosos_col5/Instagram

Soto mostró su indignación desde un video que grabó a través de cuenta oficial de Instagram en la que acumula casi dos millones de seguidores a los que pidió ayuda.

“Aunque no les he podido contar bien, ustedes saben que mi papá estaba aquí en Bogotá en un proceso médico y tenía que viajar a Cúcuta ayer. Ya le había comprado su tiquete hace unos días y le compré su silla 12 C, lo que quedó confirmado en el check in, pero me escribió ahorita que, de un momento a otro, cuando se iba a subir al avión una de las niñas le entregó un papel el cual decía que su silla era la 31 C y lo mandó para la cola del avión”, detalló.

De acuerdo con lo que expresó la exprotagonista de novela su progenitor está atravesando un delicado estado de salud y por facilidad decidieron asumir el valor extra que implicaba tener derecho a elegir el asiento en el que viajaría; sin embargo, y pese a que efectuaron el pago con anterioridad, este no fue respeto por el personal de servicio.

Si bien Ana Karina reiteró que los tiquetes hacia Cúcuta (Norte de Santander) están cada vez más caros, aclaro que en este caso su queja no va dirigida al valor así como tampoco a los gastos extras que ahora deben asumir los viajeros, sino que su molestia iba en la necesidad que tenía su padre de poder acceder fácil a su silla y de igual manera lograr bajarse rápido para lo cual ella pagó, adicional al trato inoportuno.

Ana Karina Soto expuso problemática que atravesó con su padre Gustavo Soto - crédito @karylamas/Instagram

“¿Qué es esto? ¡Por Dios, yo no lo puedo creer! (...) Y bien costoso que sí está porque ahora resulta que uno tiene que comprar la silla y, dependiendo de la ubicación en el avión, si estás más adelante o más atrás, entonces es más cara la silla o más económica. Yo le compré 12 C, que es como en la mitad, y me lo mandan para la 31 C ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿A dónde puedo escribir o a quién le puedo hacer este reclamo, porque no es justo ¿Qué está pasando Avianca con el trato a sus clientes?”, concluyó Ana Karina Soto sobre esta situación que calificó como una falta de respeto.

Luego del llamado de atención que hizo la presentadora de Buen Día Colombia sobre el incumplimiento y mal servicio de Avianca varios de sus seguidores expusieron haber sido víctimas de casos similares.

“Que te reintegren el valor de la silla, aunque no es el dinero es el atrevimiento de los funcionarios”, “para qué ponen la opción de comprar la silla si al final van a colocar al pasajero donde ellos les dé la gana”, “yo creo que revenden los puestos ya esto se volvió un negocio”, “se ha vuelto reiterativo el maltrato a los pasajeros por parte de Avianca”.

Ana Karina Soto se despachó contra Avianca - crédito @karylamas/Instagram