Reina de la Independencia de Cartagena denuncia “maltrato” por parte del Instituto de Patrimonio y Cultura: “Vivir un sueño humillado”

El 12 de noviembre de 2023, Rosa Elvira Bossio Núñez fue elegida como la Reina de la Independencia 2023-2024 en medio de las festividades novembrinas. La cartagenera le llevó la corona por primera vez a su barrio El Milagro, donde estuvo muy agradecida con su comunidad por el apoyo durante todo el certamen.

Durante el 2024, Bossio ha cumplido con los diferentes compromisos que adquirió al convertirse en Reina de la Independencia, no obstante, el viernes 16 de agosto de 2024 señaló de manera pública a través de su cuenta de Instagram los malos tratos y “humillaciones” que ha recibido aparentemente por parte del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), en cabeza de su directora, Lucy Espinosa.

“El IPCC se ha encargado de humillarme desde el día uno. Comenzando por una directora que me dijo en nuestro primer encuentro de empalme que no tenía idea de que en el instituto había una reina y, en la segunda, delante de mi mamá, me dijo que a ella no le gustan los reinados”, escribió Rosa Bossio.

La cartagenera, que fue coronada por Ayele Beatrice Agyare Lozano, Reina de la Independencia 2022, expresó en el mensaje, que ha tenido que “vivir un sueño humillado, silenciado, sin respaldo por parte del instituto encargado y sin contar las frustraciones de cada evento”.

Por eso, Bossio hizo un llamado al IPCC para mejorar y repensar el respectivo trato que deben tener con las reinas, quienes representan a Cartagena en los distintos escenarios, por lo que mencionó que este llamado lo hace no solo por ella, sino por su futura sucesora.

La reina indicó que no aceptará que la directora y todas las mujeres que trabajan con ella se laven sus manos con el fin de dejarla mal en cualquier oportunidad - crédito @rosa_bossio18/Instagram

“No voy a aceptar que utilicen mi imagen como reina para limpiar su nombre y hacer de cuentas ante toda Cartagena que me están dando un trato digno, no voy a aceptar que la directora y todas las mujeres que trabajan con ella se laven sus manos con el fin de dejarme mal en cualquier oportunidad”, señaló Bossio.

Y aunque no reveló los aparentes motivos detrás de sus afirmaciones, hizo énfasis en los supuestos malos tratos recibidos por parte de Espinosa, pidiéndole respeto, mesura y correspondencia en los asuntos relacionados con su lugar como Reina de la Independencia. “Entre usted y yo nadie es más y nadie es menos, cada una está cumpliendo su rol”, puntualizó la actual reina de la independencia.

Como si fuera poco, la reina señaló a Lucy Espinosa, ya que en su mensaje indicó que su molestia e indignación no tienen que ver con la Alcaldía de Cartagena, encabezada por Dumek Turbay. Al contrario, le agradeció por la gestión y el trato que le ha dado como reina. Hasta el momento, ni el IPCC ni su directora han emitido declaraciones oficiales.

