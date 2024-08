Ministro de Defensa condenó amenazas del Clan del Golfo contra el Gobernador de Antioquia

Iván Velásquez, ministro de defensa de Colombia, habla en un acto de excusas públicas por parte del Estado ante familiares de víctimas de 'falsos positivos' este miércoles, en el Museo Casa de la Memoria en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega Arboleda

En la mañana del miércoles 14 de agosto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) lo amenazó tras sus críticas al inicio de lo que el Gobierno Nacional llama “espacio de conversación sociojurídico” con ese grupo armado ilegal descendiente de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“No me inquieta lo que dicen esos bandidos. Ser gobernador de Antioquia, el cargo que me honra, es estar del lado de los antioqueños trabajadores, los que le ponen el pecho al sol todos los días y no con los enemigos del departamento y del país”, afirmó en un video que publicó en su cuenta oficial de la red social X.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Al mandatario regional lo señalaron en un panfleto, atribuido al también conocido Clan del Golfo, como un obstáculo para las negociaciones, según informaron en la emisora Caracol Radio.

Ante esa intimidación reaccionó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que la condenó y exhortó al grupo armado a que dé muestras de su interés en abandonar la violencia.

“Sobre el comunicado del Clan del Golfo contra @GobAntioquia, confiamos en que esta organización no desarrolle ninguna acción violenta. Si en realidad tiene el propósito de reconciliarse con la ley, que empiece por respetar la integridad de los funcionarios del Estado y que cese en sus acciones delictivas”, citaron de las declaraciones del alto funcionario en la cuenta oficial de X de la cartera de Defensa.

El gobernador de Antioquia, recién se conoció de los acercamientos entre el Gobierno Nacional, rechazó la propuesta y la posible negociación, que calificó como una “cachetada”.

“La violencia en el Nordeste, Bajo Cauca, y en el Oriente del departamento arrecia por la presencia de este grupo criminal que posa de insurgente”, reprochó en una carta que había enviado al Gobierno Nacional.

Velásquez pidió perdón a nombre del Estado por los mal llamados ‘Falsos Positivos’

Fotografía de archivo del ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

El gobierno colombiano pidió perdón este miércoles en Medellín por más de 30 ejecuciones extrajudiciales de civiles en el departamento de Antioquia, norooriente del país, cometidas por miembros del ejército que los presentaron como guerrilleros de las Farc muertos en combate para inflar sus logros y recibir recompensas o beneficios.

En el Museo Casa de la Memoria, se revivió uno de los capítulos más oscuros del país a través del relato de familiares, durante un acto de reconocimiento de responsabilidad por los mal llamados “falsos positivos”, encabezado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, quienes pidieron perdón por 35 desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Antioquia entre 1998 y 2009.

“Como ciudadano y ministro, me avergüenza y debe avergonzarnos a todos los que hemos conocido como ‘falsos positivos’ verdaderas ejecuciones extrajudiciales (...) Hoy los reivindicamos como personas. Fueron falsamente presentadas ante el país y no tenían pertenencia a grupos guerrilleros, no tenían pertenencia a organizaciones ilegales y no se habían enfrentado en combate, no tenían armas”, aseveró Velásquez.

Con retratos en mano, subieron al escenario tres mujeres, una de ellas Lina Barrera, hija de Juber Barrera Pino, asesinado por miembros del ejército el 12 de agosto de 2009 en el municipio de Donmatías junto a dos familiares en un acto de abuso de poder.

“Con el perdón que están pidiendo no cambian nada”, manifestó la joven consternada. “Mi papá no merecía lo que hicieron”, añadió.

“Un gran montón de asesinos es lo que tiene el Ejército Nacional”, ya había enunciado María Olivia Roldán al hablar de la muerte de su hijo Gonzalo Correa Roldán, un ingeniero asesinado junto a su amigo Mauricio Mazo Zapata en un paraje rural del municipio de Yarumal.