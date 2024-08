Alejandro Gaviria se despachó contra el Gobierno Petro por el lío de los pasaportes: “Les quedó grande”

El exministro Alejandro Gaviria afirmó que haber establecido que la Imprenta Nacional asuma la producción de pasaportes es una “improvisación” - crédito @agaviriau/X

El problema de la producción de pasaportes continúa generando reacciones en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro, sobre todo, luego de que el canciller Luis Gilberto Murillo confirmara que la Imprenta Nacional no está lista para asumir la responsabilidad para octubre de 2024, fecha en la que termina el contrato con Thomas Greg & Sons. El funcionario explicó que se llevarán a cabo acuerdos con otros países para garantizar la impresión de los documentos.

“Después de estos meses de trabajo con la Imprenta, lo que encontramos es que todavía necesita procesos adicionales de fortalecimiento, no estaría lista para asumir el 3 de octubre (sic). Vamos a firmar acuerdos con los gobiernos que están presentando propuestas, estos van a iniciar el acompañamiento a Cancillería en el procesamiento en algunas de las etapas de estos nueve procesos, y tendrán un socio privado de acuerdo con este gobierno extranjero, que hará la fidelización y la impresión y entrega de los pasaportes”, explicó el canciller ante los medios.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Alejandro Gaviria aseguró que aparecerán contratistas “oportunistas” que querrán quedarse con el contrato para la producción de pasaportes - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Desde el punto de vista del exministro de Salud y de Educación Alejandro Gaviria, el punto al que ha llegado la situación con la producción de pasaportes en Colombia evidencia una especie de incoherencia que estaría manejando el Gobierno Petro. Aseguró que hay una retórica que dista por completo de la realidad y lo explicó en cuatro pasos:

El señalamiento, que se centra en las críticas que surgieron contra la empresa privada Thomas Greg & Sons por haber sido beneficiada en el proceso de licitación para determinar quién se quedaba con el contrato para la expedición de pasaportes. El mismo Gobierno suspendió el proceso por las dudas que surgieron al respecto. La improvisación, que se enfoca en la elección de la Imprenta Nacional para apersonarse de la impresión de los pasaportes, pero que todavía no está preparada para asumir esa nueva responsabilidad. “No tiene las capacidades, se le endilga una tarea imposible, la empresa comienza a aplazar, a improvisar, a titubear, finalmente, se rinde”, precisó Gaviria. Los oportunistas, que serían los contratistas “con conexiones con el Gobierno” que aprovechan la falta de preparación de la Imprenta Nacional para “asediar” y buscar la manera de quedarse con el contrato en cuestión. Les quedó grande, porque, según el exministro, se terminará llamando “al mismo contratista” (Thomas Greg & Sons) para que siga cumpliendo con ese deber. “Ocurrió con los pasaportes, está ocurriendo en la salud, ocurrió también con los subsidios del DPS, podría ocurrir en los servicios públicos”, aseveró.

La Imprenta Nacional asumirá la producción de pasaportes en septiembre de 2025 - crédito Colprensa

La gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, aclaró a la salida de la Comisión Segunda del Senado que la entidad empezará a cumplir con su nueva tarea en septiembre de 2025. Mientras tanto, afirmó que solo el canciller Luis Gilberto Murillo podría explicar quién se hará responsable de la producción de los pasaportes en Colombia al culminar el contrato con Thomas Greg & Sons.

Sus declaraciones generaron múltiples críticas por la incertidumbre que surgió frente a la prestación del servicio, puesto que, todavía no hay claridad sobre qué entidad se encargará de los pasaportes durante casi un año. Uno de los políticos que se pronunció al respecto es el excandidato presidencial y jefe político del partido de Salvación Nacional, Enrique Gómez.

“Escuchar a Viviana León, gerente de la Imprenta Nacional, es una completa vergüenza: no está preparada, no sabe quién va a imprimir los pasaportes, cuánto costarán, cuánto tiempo tardarían en entregarse, no sabe de dónde saldrá el papel de seguridad o la tecnología para hacer los documentos, básicamente no sabe nada. Lo que sí sabemos en este momento es que el 2 de octubre Colombia se queda sin emisión de pasaportes”, sostuvo Gómez.

Enrique Gómez criticó falta de preparación de la Imprenta Nacional para asumir impresión de pasaportes - crédito @Enrique_GomezM/X