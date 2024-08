Joven extranjera denunció que doctora en Medellín la engañó: le cobró $15 millones por una operación estética con la cual por poco queda ciega

Sus labios presentaron malformaciones y en los ojos se presentó una infección - crédito Nelly Cartró

Como una experiencia cercana a la muerte describió una ciudadana europea su intervención estética con ácido hialurónico en Medellín, luego de que al volver a su país de origen el procedimiento se echara a perder y por poco perdiera la vista.

Así lo relató una de sus amigas cercanas en Colombia, la diseñadora y también creadora de contenido Laura Estrada, al compartir la denuncia frente a sus más de 120 mil seguidores en la plataforma Tiktok.

“Una amiga viajó desde Europa a Colombia a hacerse unos procedimientos en el rostro, porque se encontró en Instagram con el perfil de una doctora, bastante famosa, que hacía unos antes y después muy wow, simplemente con una sesión en la que se inyectaban la boca, se hacían perfilamiento o el famoso foxy eyes”, explicó.

Animada por los videos “del antes y el después” que la médico compartía en las redes sociales de su consultorio, la extranjera decidió colocar en sus manos, tambipen el rostro de su madre, con quien se habrían gastado al menos 15 millones de pesos para recibir inyecciones por todo el rostro:

Sus heridas se infectaron y por poco pierde la vista - crédito @lauri_estrada / TikTok

“Ella fue donde esta doctora con su madre y a las dos les cobró más de 15 millones de pesos por inyectarles toda la cara”, además, “en este sitio le hicieron un video del antes y el después, para compartir los resultados”.

Pero, “pasados unos días se empezó a inflamar mucho en las bolsas (de los ojos), tanto así que pensaba que se iba a quedar ciega y el foxy eyes se le infectó, le empezó a salir pus. Los labios le quedaron con bolas, deformes”.

Con suerte, en un centro médico de su país de origen lograron atenderla y detener la infección, pero su tormento apenas estaba empezando y es que, pasados unos días, encontró que la médico colombiana había compartido su antes y después utilizando filtros y retoques en las fotos con los que maquilla y hace llamativo su trabajo:

“Ella me mostró cómo esta doctora utilizó su imagen y en el antes le puso un filtro para envejecerla y en el después, otro para que luciera despampanante”, insistió Laura, angustiada de que otras personas se dejen llevar por los “cambios impresionantes” que ven en redes y, al igual que su amiga, caigan en la trampa.

Junto a su madre gastaron un total de 15 millones de pesos para ser inyectadas en el rostro - crédito Alitorem

Y es que, según recalcó, “uno como paciente siempre debe tener en cuenta que puede pasar cualquier cosa tras la intervención, el cuerpo puede reaccionar mal. De hecho, antes uno firma un consentimiento, pero hay mucha gente sin ética que está inyectando biopolímeros y los hace pasar por ácido hialuronico”.

Su llamado es a realizar una investigación rigurosa antes de poner su vida en manos de un doctor de redes sociales; ya que, las consecuencias son evidentes para el caso de su amiga, quien, habiendo pagado una millonada, se encuentra peor a cuando decidió tomar el procedimiento.

“Indaguen muy bien dónde se inyectan. Esto se está saliendo de control en Colombia. Cualquiera que tenga un curso de un fin de semana en Brasil está inyectando y, a pesar de firmar un consentimiento, se está en todo el derecho de reclamar al médico, pero muy pocos pueden solucionar”.

Profesionales inescrupulosos hacen pasar biopolímeros por esta sustancia - crédito X

A pesar de que personalidades de la farándula colombiana han sido víctimas de médicos inescrupulosos que cambian sus productos para abaratar costos, en Colombia no existen cifras reales sobre las víctimas de procedimientos estéticos que prometen maravillas con el ácido hialuronico, pero la advertencia prevalece:

“No todo lo que ven en redes sociales es cierto e indaguen muy bien en dónde están sometiéndose a procedimientos. No caigamos más con este tipo de personas (...) cobran una millonada, prometen una cosa y salen con otra. Este tema de la publicidad engañosa... de eso tan bueno no dan tanto. Sobre todo, cuando son procedimientos así de fáciles, porque baratos no son. Son solo fáciles y caros”.