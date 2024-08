Daniela Ospina se llevó tremenda sorpresa al recuperar sus documentos de identidad

La empresaria agradeció a la persona que hizo esto posible - crédito @observando_andoo/Instagram

Daniela Ospina vivió momentos de pánico después de que se llevó a cabo la final de la Copa América 2024 en Miami, pues en medio de los desórdenes que se presentaron, extravió sus documentos de identificación.

A través de sus redes sociales, la empresaria antioqueña envió un mensaje a sus seguidores para lograr recuperarlos; sin embargo, no había tenido éxito en su búsqueda. Cuando las esperanzas parecían perdidas, la expareja de James Rodríguez recibió una sorpresa de parte de una persona que aseguró haber encontrado sus documentos de identidad.

Daniela Ospina, empresaria y hermana del arquero David Ospina, se pronunció en redes sociales tras la final de la Copa América - crédito @daniela_ospina5 / Instagram

Así lo confirmó en un video publicado a través de sus InstaStories en el que relató cómo ocurrieron las cosas. De acuerdo con su relato, todo ocurrió después de llegar del gimnasio, ya que encontró un paquete extraño entre lo que revisó cuando comenzó a revisar “algo que no era usual, tampoco lo estaba esperando”.

Verificó por todo lado a ver de qué se trataba, teniendo en cuenta que no recordaba de haber pedido algo de ese tamaño: “Decía Daniela Ospina, lo metí en el bolso, llegué a la casa le hice el desayuno a Salo y de repente me acordé, lo saqué y me fui para la cocina … Cuando abrí el paquetico y salió esta carterita. ¡Pues si señores, así mismo quedé yo! Me devolvieron los papeles…”, puntualizó Ospina visiblemente emocionada por la situación.

Daniela, Gabriel, Salomé y Lorenzo residen actualmente en Miami - crédito @daniela_ospina5/Instagram

A pesar de que no lo podía creer en el momento, Daniela se emocionó; aunque recalcó que ya había realizado el trámite para sacar los duplicados y que, de haber llegado una semana antes, habría evitado todo en engorro que implica sacar nuevamente sus papeles de identidad. La antioqueña no dudó en agradecer a la persona que los regresó, destacando la honestidad y entendiendo la necesidad de ella que los requería.

“A la persona que me la devolvió, gracias, porque si tenía dos documentos importantes y que era muy difícil de volver a hacer el proceso … A veces hablamos de las cosas malas de la sociedad, pero yo sí vengo a dejar un mensaje que la mayoría de las personas somos buenas”, concluyó.

Daniela Ospina agradeció a la persona que le regresó sus documentos de identidad - crédito @daniela_ospina5 / Instagram

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente, algunos internautas destacaron la reacción de Daniela Ospina, entre los que destacan: “Qué bueno que todavía queden personas honestas en el mundo”; “bueno, independientemente del tiempo, le devolvieron sus papeles”; “aunque la plata que tenía también debería estar, lo importante es que recuperó los dos más valiosos”; “la cara de Salomé es para reírse, mientras su mamá contaba la historia”, entre otros.

Por qué no ha vuelto a Colombia

Aunque inicialmente se pensó que existía algún inconveniente con su regreso a Colombia, debido a la pérdida de sus documentos de identidad, lo cierto es que Daniela Ospina desmintió esta información. A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Gabriel Coronel afirmó que está entre sus planes regresar pronto al país: “No veo la hora de volver”.

Daniela Ospina desmintió que no pudiera volver a Colombia por algún problema - crédito @notitalentcol/Instagram

Sin embargo, todo se debe a que estaría realizando el proceso de residencia en los Estados Unidos y este sería el principal impedimento para salir de territorio norteamericano para visitar a su familia en su tierra natal.

“Pronto regresaré a Colombia … Y claro que sí puedo volver, cuando tenga mi residencia en el país que estoy viviendo, un proceso de paciencia y tiempo”, escribió en la publicación. Así las cosas, aunque la empresaria no aseguró en cuanto tiempo será su retorno, si aseguró que sueña con volver a visitar sus raíces.