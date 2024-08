José Félix Lafaurie expresó sus dudas a Petro sobre los diálogos de paz con el ELN: “Usan la lógica del terror”

José Félix Lafaurie tiene dudas sobre la voluntad de paz del ELN- crédito @jflafaurie/X

El jefe del Estado, Gustavo Petro, y el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, se reunieron el 2 de agosto de 2024 para dialogar sobre la voluntad del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la mesa de negociación para lograr la paz.

José Félix Lafaurie, negociador del Gobierno con el ELN, se refirió en entrevista con W Radio al conteo regresivo para el fin del cese al fuego, que vence este sábado 3 de agosto y cuya continuidad aún no se ha evaluado.

Según el presidente ejecutivo de Fedegán, el grupo al margen de la ley está jugando a “fracturar” el cese al fuego. “Hechos son amores. Uno ve una situación muy contradictoria, una dicotomía, entre la retórica de paz y los hechos que están sobre la mesa. Yo creo que le apuestan a la escalada de violencia porque la lógica que utilizan es la lógica del terror”, señaló.

En el encuentro con el primer mandatario, el miembro del equipo negociador expresó su preocupación y dudas sobre el interés del grupo armado ilegal y la postura que debería tomar el Gobierno nacional para conseguir la paz, la cual, en su opinión, debe ser de liderazgo y no de rendición.

“Tuve una conversación amable con el presidente, le expliqué una preocupación que tengo: el Gobierno no puede llegar a sentarse a la mesa en una posición claudicante”, dijo Lafaurie.

En ese sentido, fue enfático al asegurar que los cabecillas del grupo armado “han eliminado cualquier canal de comunicación cuando desde el Gobierno ha habido puertas abiertas para avanzar, como se avanzó en año y medio”, agregó.

Durante la entrevista con el medio citado, el miembro del equipo negociador con el ELN aseguró que el grupo delincuencial está irrespetando los acuerdos firmados, señalando que los culpables del estancamiento de los diálogos de paz son ellos mismos, ya que desde el Gobierno Petro ha habido total disposición para avanzar con las negociaciones.

“No se dan cuenta de que aquí hay una sociedad que ha sido muy generosa, esperando que los diálogos sirvan para acabar con la dinámica de violencia en el territorio. Van a volver a utilizar la lógica del terror, pero yo supongo que las Fuerzas Armadas deben estar muy atentas para ver cómo se contrarresta el problema”, indicó el negociador con el ELN.

Ante este escenario, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia Católica hicieron un llamado al Gobierno Petro y al ELN para que continúen en la mesa de diálogo y consideren una ampliación del cese al fuego bilateral.

Por medio de una carta, Carlos Ruiz Massieu, de la ONU, y monseñor Héctor Fabio Henao, de la Iglesia Católica, solicitaron a las dos delegaciones una reunión extraordinaria, con el doble objetivo de reactivar la mesa de negociaciones y renovar el cese al fuego.

A su vez, puntualizaron que el tiempo para organizar dicha reunión es limitado. Por tal razón, “sugerimos considerar una extensión técnica del cese al fuego por unas semanas”. Esta prórroga facilitaría el avance de los preparativos necesarios para el encuentro extraordinario, en el que se podrían abordar los temas de fondo del proceso de diálogo que “ambas partes han destacado como relevantes en sus comunicaciones públicas”. Además, esta reunión ofrecería una oportunidad para discutir una renovación más prolongada del cese al fuego.

Ante la declaración de intenciones de la ONU y la Iglesia católica, la delegación de paz del Gobierno afirmó que está dispuesta a realizar un encuentro para descongelar los diálogos y mantener el cese al fuego.

Por otro lado, el ELN no dio respuesta a las peticiones de Massieu y Henao. Además de que no se ha pronunciado, se desconoce su postura, pues no están de acuerdo con la decisión de Otty Patiño, comisionado de Paz, que inició otro diálogo regional con el frente Comuneros de Nariño, una disidencia del grupo armado.