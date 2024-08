Procuradora se refirió al fraude en Venezuela y resaltó la función del órgano de control: “Debemos estar muy pendientes”

Margarita Cabello aseguró que está muy pendiente de lo que sucede en la frontera con Venezuela - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

El miércoles 31 de julio, durante el XXXI Simposio Nacional de Jueces y Fiscales celebrado en Barranquilla (Atlántico), la procuradora Margarita Cabello se refirió a la crítica situación que se vive en Venezuela ante el fraude por parte del régimen de Nicolás Maduro. Habló de la importancia de los órganos de control en Latinoamérica, y el caso de Nicolás Petro, hijo de presidente Gustavo Petro, señalado de corrupción y lavado de activos, anunció que se tomarán decisiones.

En medio de su intervención, Cabello enfatizó en que “así no les guste”, el control sobre el Estado se debe ejercer para mantener el “equilibrio” en el país. Además, indicó que resulta fundamental mantener “el sistema de pesos y contrapesos en un Estado de derecho”.

“A la gente no le gusta que lo controlen, pero es necesario que entre todos nos controlemos para que haya equilibrio, haya equidad y haya inclusión”, apuntó.

Asimismo, Cabello quiso referirse, de manera indirecta, a la situación de Venezuela, enfatizando en que es imprescindible en que todas las ramas del poder se mantenga un control, hablándolo a nivel Latinoamérica. “Las democracias actuales, ineludiblemente necesitan que sus órganos de gobierno, Ejecutivo, Legislativo y Judicial tengan un control, tengan lo que se llama pesos y contrapesos. Y no hay nada mejor para eso que los órganos de control”, continuó en su intervención.

La jefe del Ministerio Público indicó que la rama judicial también debe hacer parte de lo que ella ha llamado “pesos y contrapesos”, y agregó: “Todos debemos estar muy pendientes para que la democracia no se debilite o no se afecte cuando no hay quien vigile al vigilante”.

Cabello señaló que fuera del ámbito judicial se debe fomentar una “cultura de legalidad”, impregnada de valores “éticos, educación y participación ciudadana, y conciencia social”. Afirmó que esto debería estar tan arraigado en cada persona para permitir que se resuelvan los conflictos de manera pacífica sin recurrir a la judicialización, evitando así la congestión del sistema.

Medidas ante aumento de flujo de inmigrantes venezolanos

Frente a la posible ola migratoria de venezolanos que se aproxima por cuenta de las represiones y las intenciones de Maduro de perpetuarse en el poder, Cabello remarcó en que ya se están emitiendo recomendaciones en la zona fronteriza para tener un plan de acción por parte del Gobierno colombiano. “En Maicao hemos estado muy encima y estaremos muy pendientes porque hay una alerta que es posible y se incrementa el flujo migratorio a raíz de la situación que se está presentando en el país vecino”, anotó.

De igual manera, sentenció que desde el ente de control se velará porque las medidas atiendan los derechos de los migrantes y auguró que la diáspora venezolana se podría desencadenar próximamente.

“Estaremos atentos y vigilantes, que es nuestra función con nuestro delegado de Derechos Humanos, a efectos de analizar y hacer los requerimientos necesarios para que se vigile esa migración y se atienda con carácter de apoyo y de derecho humanitario la situación en caso de que se incremente, que es lo que creemos que podría ocurrir”, expresó la funcionaria.

Procuraduría tomará decisiones en caso Nicolás Petro

Por último, se refirió a uno de los escándalos del Gobierno Petro, el caso de presunta corrupción y lavado de activos de su hijo Nicolás Petro. Frente a esto, dijo que en el transcurso de agosto se esperan tomar decisiones definitivas, pues ya se dio por concluida la investigación contra el exdiputado del Atlántico y sigue el estudio del acervo probatorio.

“Ya se agotó la etapa probatoria y calculo yo que en el mes de agosto debemos estar tomando decisiones ya para irnos a pliego de cargos o archivo, de acuerdo con lo que la Procuraduría Regional determine”, sentenció en su intervención.