Migración Colombia aseguró que no hay problemas en las máquinas de impresión de cédulas de extranjería: “Están funcionando correctamente”

Fernando García, director general de Migración Colombia - crédito @MigracionCol/X

Por medio un comunicado, Migración Colombia afirmó que las máquinas para la impresión de cédulas de extranjería no están presentando fallas.

El pronunciamiento de la entidad se debe por la incertidumbre que se ha generado por la posible terminación del contrato con la firma mexicana Accesos Holográficos. Según los mexicanos, el proceso de elaboración de los documentos se ha visto afectada por fallas atribuidas a las máquinas de la Imprenta Nacional.

Carlos Fernando García, director de Migración Colombia, afirmó que “las máquinas de impresión han sido revisadas tanto por los proveedores como por los impresores y están funcionando correctamente”.

Imprenta Nacional asumió la producción de la cédula de extranjería - crédito Registraduría

De igual forma, señaló que Migración Colombia no rechaza “suposiciones y apreciaciones subjetivas”, razón por la cual precisó que “nuestras decisiones están respaldadas en la opinión de expertos y en que los documentos sean aceptados por las máquinas de lectura de documentos que ha implementado Migración Colombia y que cumplen con los estándares internacionales para tal fin”.

La respuesta de Migración Colombia se debe a que la firma mexicana manifestó que las impresoras proporcionadas por la Imprenta Nacional son las causantes de la baja calidad en las huellas y fotografías.

“Los insumos provistos por Imprenta Nacional de Colombia y Migración Colombia, y por lo tanto las calibraciones y parametrizaciones adicionales que requieran las impresoras son de responsabilidad de la Imprenta”, indicó Humberto Briñez, representante legal de Accesos Holográficos.

De acuerdo con Briñez, el software de impresión de los documentos, administrado por ellos, no presenta inconvenientes. “Vale la pena recordar que los equipos no son propiedad, no están a cargo, ni son responsabilidad contractual de Accesos Holográficos”, aseveró.

Accesos Holográficos también precisó que “la producción de cédulas de extranjería está detenida por suposiciones y apreciaciones subjetivas que no corresponden a responsabilidades establecidas en la ficha técnica contractual”.

Y resaltó: “El no continuar con el ciclo de proceso es una decisión exclusiva de la Imprenta Nacional de Colombia que no compromete la responsabilidad de Accesos Holográficos y, por lo tanto, no se nos puede atribuir un posible incumplimiento”.

La cédula de extranjería se entrega a personas mayores de 7 años - crédito SEDBOYACA.GOV.CO.

Investigación de la Procuraduría

Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer el 4 de julio de 2024 que abrió una investigación disciplinaria contra el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, y el ex gerente general (e) de la Imprenta Nacional, Andrés René Chaves Fernández (2023), por presuntas irregularidades en el contrato firmado para la impresión de cédulas de extranjería, trabajo en el que se comprometieron recursos por un total de 6.600 millones de pesos.

Director de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva, durante una conferencia de prensa, en Bogotá - crédito Mauricio Dueñas/EFE

En el mismo auto se abrió investigación contra el jefe de la Oficina Jurídica de Migración Colombia, Carlos Julio Ávila Coronel, y el secretario general de esa misma entidad, Rigoberto Niño Corredor.

De acuerdo con el órgano de control, se investiga una aparente falta de idoneidad de la Imprenta Nacional para ejecutar los trabajos, lo que derivó en una subcontratación de la totalidad de los servicios requeridos, que contemplaban la impresión de las cédulas de extranjería, así como los insumos, la elaboración de la tarjeta, la personalización y entrega del documento final a Migración Colombia.

De igual forma, es objeto de la investigación disciplinaria una posible vulneración a la libre concurrencia de oferentes, pues el contrato se adjudicó de manera directa, lo que pudo vulnerar los intereses de posibles competidores del mercado.

Para el ministerio público, con su aparente actuación los investigados pudieron infringir los principios de la contratación estatal y la función administrativa.

Entre otras pruebas requeridas, la Procuraduría solicitó copia del contrato firmado, así como un informe ejecutivo del estado actual de los mismos, detallando las actividades realizadas hasta el momento y los pagos o aportes realizados.

Por esta investigación, el presidente Gustavo Petro aseguró que no debe existir corrupción en los contratos firmados por entidades públicas

“No puede haber corrupción en los contratos firmados entre entidades públicas a los cuales se oponen siempre los que sí quieren ganancias particulares”, indicó el jefe de Estado

.