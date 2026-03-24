Indignación en El Campín: asistentes ignoraron el minuto de silencio por Santiago Castrillón en el juego Santa Fe vs. Medellín

El estadio El Campín recibió a 11.601 hinchas, pero la mayoría no guardó silencio en el homenaje al joven futbolista fallecido - crédito Alfonso Hernández/X

El partido entre Santa Fe y Medellín, disputado en el estadio El Campín, terminó con victoria local 2 a 1. Sin embargo, lo deportivo quedó en segundo plano tras un acto que generó indignación en redes sociales y el entorno futbolístico: la falta de empatía durante el minuto de silencio en memoria de Santiago Castrillón, joven jugador de Millonarios.

11.601 asistentes presenciaron el encuentro —de acuerdo con la jefatura de prensa del cuadro Cardenal—, pero la mayoría no respetó el homenaje. El minuto de silencio, programado para honrar la vida del futbolista fallecido, se convirtió en un reflejo preocupante de insensibilidad. Mientras en la cancha algunos jugadores continuaban con su calentamiento y otros se mantenían en la arenga previa, desde las tribunas los gritos y la falta de recogimiento se hicieron evidentes.

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El árbitro permitió que el minuto de silencio por Santiago Castrillón pasara desapercibido, lo que generó controversia y rechazo en la opinión pública - crédito X

El árbitro, lejos de garantizar solemnidad, permitió que el homenaje pasara casi desapercibido, generando rechazo e incomodidad entre quienes esperaban un acto de respeto colectivo. La reacción no tardó en llegar desde diferentes sectores. El comentarista Carlos Antonio Vélez, desde su cuenta de X, expresó:

“Que irrespeto tan grande fue el minuto de silencio en el Campín… en el momento en q se rendía homenaje a la memoria de un chico recientemente fallecido unos jugadores calentando, otros en la arenga previa, el árbitro sin hacer respetar el momento y los espectadores gritando desgañitados … si no pueden respetar q no los programen. Vergüenza”. El incidente, lejos de ser aislado, reabrió el debate sobre la falta de empatía y sensibilidad en el fútbol colombiano.

Carlos Antonio Vélez criticó en X la indiferencia de jugadores y espectadores durante el homenaje a Santiago Castrillón en Bogotá - crédito Carlos Antonio Vélez/X

La historia de Santiago Castrillón conmocionó al país. Según informó Millonarios FC, el sábado 21 de marzo, durante un partido del Torneo Nacional Sub 20, el joven de 18 años sufrió un colapso tras recibir un balonazo en el pecho. Fue atendido de inmediato y trasladado a un centro hospitalario de alta complejidad, donde ingresó a cuidados intensivos. A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció el domingo, acompañado de su familia, compañeros y amigos. El club azul comunicó: “Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza”.

Por su parte, Noticias Caracol recogió el testimonio de Luis Camarón, padre del futbolista, que relató: “él está jugando, recibe un balonazo en el pecho; preciso, en el corazón. Se desplomó. Hubo unas causas en su corazoncito y dejó de funcionar. Mientras la reanimación hubo un tiempo que nos quitó nuestro hijo y eso hizo que no oxigenara completamente el cerebro”. Su madre, Nidia Gómez, recordó que “en Bucaramanga fue donde comenzó todo, las alegrías y el sueño de ser jugador profesional. Siempre le dije: ‘cuando vayas a debutar, voy a estar ahí y te voy a decir lo logramos’. Pero no se pudo”.

Santiago Castrillón, jugador de Millonarios, falleció tras un balonazo en el pecho durante un partido del Torneo Nacional Sub 20 - crédito Millonarios FC

La carrera de Santiago, conocido como ‘Castri’, estuvo marcada por la perseverancia y el sacrificio familiar. Rubén Darío Gómez, su abuelo, contó que “como económicamente no teníamos para comprarle unos guayos, se le pedían prestados o donde se vendieran de segunda. Así nos tocó con él”. Su tía Gabriela Gómez aseguró que su mayor sueño era llegar a la Selección Colombia y jugar en el exterior, mientras su abuela Nancy Rodríguez rememoró sus primeros campeonatos en el barrio y su ascenso hasta llegar a Millonarios en 2021.

El episodio en El Campín, donde la falta de respeto durante el minuto de silencio fue evidente, dejó al descubierto la escasa empatía de parte de los asistentes y algunos protagonistas. Un homenaje que debía ser solemne y sentido terminó siendo opacado por la indiferencia, recordando la importancia de la sensibilidad y el respeto en el deporte y en la vida. La memoria de Santiago Castrillón merece reconocimiento y un homenaje digno, valores que el fútbol colombiano está llamado a fortalecer.