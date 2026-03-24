Colombia

Real Madrid, con sentido mensaje, lamentó muerte de Santiago Castrillón, canterano de Millonarios: “Nuestras condolencias a sus familiares”

El fallecimiento del joven volante provocó una fuerte reacción internacional encabezada por el club ‘Merengue’, que lamentó su partida y envió condolencias a su familia y al club bogotano, con el que históricamente ha mantenido una buena relación

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El Real Madrid, considerado por
El Real Madrid, considerado por buena parte del mundo futbolero como el club más poderoso, envió sus condolencias a la familia 'Azul' - crédito @MillosFCOficial/X - @RealMadrid/X

El fútbol colombiano atraviesa un momento de luto y consternación tras el fallecimiento de Santiago Castrillón: joven mediocampista de Millonarios, que falleció a los 18 años tras colapsar durante un partido del Torneo Nacional Sub-20. La noticia, confirmada por el club capitalino en la madrugada del domingo 22 de marzo, generó una ola de mensajes de condolencias en el ámbito deportivo nacional e internacional.

El suceso ocurrió el sábado 21 de marzo en Bogotá, cuando el equipo ‘Embajador’ enfrentaba a su clásico rival, Independiente Santa Fe. Castrillón sufrió un colapso repentino en el campo, presuntamente a raíz de una descompensación cardíaca tras recibir un impacto del balón en el pecho. Pese a que personal médico atendió al futbolista en la propia cancha y dispuso su traslado a la Clínica La Colina, murió tras este suceso.

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Santiago Castrillón, oriundo de Bucaramanga,
Santiago Castrillón, oriundo de Bucaramanga, falleció a los 18 años, como consecuencia de una descompensación cardíaca - crédito @MillosFCOficial/X

El club, en sus redes sociales, confirmó el deceso del jugador. “Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo. Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”, expresó el cuadro bogotano.

Real Madrid lamentó la muerte de Santiago Castrillón con este sentido mensaje

El impacto de la pérdida trascendió el entorno local, pues el Real Madrid, el club más poderoso del planeta, expresó su pesar a través de sus redes sociales. “Su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, canterano de 18 años de Millonarios FC. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz”, indicó.

El mensaje, proveniente del equipo ‘Blanco’, causó una ola de gratitud de la parcial ‘Albiazul’ y recordó las buenas relaciones entre ambas divisas, que están unidas desde las épocas de Alfredo Di Stéfano, pues la conocida ‘Saeta rubia’ fue gran figura del equipo bogotano en los inicios del balompié profesional, antes de ser transferido a la ‘Casa blanca’, con la que ganó en cinco ediciones consecutivas la Copa de Europa.

Con este mensaje, el Real
Con este mensaje, el Real Madrid expresó sus condolencias a Millonarios por la muerte de Santiago Castrillón - crédito @RealMadrid/X

Diferentes clubes colombianos, entre ellos Atlético Nacional, Junior, América de Cali, el propio Santa Fe, Deportes Tolima y demás elencos del rentado nacional, así como figuras del fútbol como Radamel Falcao García, que compartió vestuario con el jugador, se solidarizaron con la familia y el equipo en redes sociales. “Hoy el fútbol colombiano está de luto”, fue un mensaje generalizado en las redes de estos equipos.

En Bucaramanga, ciudad natal del jugador fallecido, se preparan homenajes póstumos para recordar a Santiago Castrillón y su paso por el deporte, sobre todo en el club Guayos FC, con el que hizo su formación en las divisiones menores, antes de despertar el interés del equipo capitalino, del que era uno de los talentos más destacados de la cantera y ya había tenido la posibilidad de hacer parte del primer equipo.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el delantero Falcao García lamentó la muerte de Santiago Castrillón, su compañero en Millonarios - crédito @Falcao

“Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante. Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba. Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración para que encuentren consuelo, fortaleza y paz", dijo Falcao en su mensaje.

En los estadios del país, durante los partidos efectuados el lunes festivo 23 de marzo, válidos por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-1, y la jornada 11 del Torneo BetPlay 2026-1, se guardó un minuto de silencio por petición de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor): que también expresó su pesar por la repentina partida de este talento, que se abría paso en la escena local gracias a sus cualidades técnicas.

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