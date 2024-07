X puso alerta en una publicación de Gustavo Bolívar en la que defiende el sistema electoral de Venezuela

Gustavo Bolívar aseguró que el sistema electoral venezolano es tan confiable que el chavismo podría perder - crédito @prosperidadcol / Instagram

De cara a las elecciones presidenciales de Venezuela, que se llevan a cabo el 28 de julio de 2024, el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, afirmó que el sistema electoral del país es confiable. Además, aseguró que sería incorrecto catalogar como “dictadura” la administración de Nicolás Maduro, puesto que ha evidenciado la libertad de voto y la expresión de la oposición.

“Qué extraña dictadura la de Nicolás Maduro en Venezuela. La gente puede hacer manifestaciones, ir a las urnas a votar libres y en paz. Maria Corina, la mayor opositora, anda en moto invitando a votar. El sistema electoral es tan confiable que el chavismo puede perder. Ojalá en Colombia pudiéramos confiar así en nuestro sistema electoral”, aseveró el director del DPS en la red social X.

Sin embargo, sus declaraciones van en contra de la perspectiva de varios políticos que consideran que el proceso electoral de Venezuela podría no contar con todas las garantías democráticas ni con la transparencia requerida. De hecho, según compartió la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, X (antes Twitter) emitió una información anexa a la publicación de Bolívar, indicando que hay datos que indicarían que Nicolás Maduro sí gobierna de manera dictatorial.

“Según diversos informes, Maduro socava las instituciones, opera para controlar la justicia, censura medios, vulnera DDHH, reprime opositores e interviene en procesos electorales; hechos que cuestionan la normalidad democrática”, se lee en la captura de pantalla compartida por la congresista de derecha. La información divulgada por X está disponible únicamente para “un pequeño grupo experimental”.

Para sustentar dichas afirmaciones, la red social compiló artículos de prensa y de organizaciones no gubernamentales referentes a las presuntas acciones de Maduro que van en contra de la justicia y los derechos humanos. Una de ellas, publicada por The New York Times, hace referencia a la expulsión de una agencia de derechos humanos de la ONU, ocurrida en febrero de 2024.

También añade una noticia de Infobae Venezuela en la que se informa que la ONU determinó que la dictadura retornó a una fase de represión que implica falta de garantías en el desarrollo de las elecciones presidenciales.

“La Misión observa una repetición de los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o a protestar por decisiones o políticas del Gobierno”, señaló la ONU en un reporte al que tuvo acceso Infobae Venezuela.

La congresista Cabal celebró la información presentada por X, aprovechando la oportunidad para afirmar que el dictador Nicolás Maduro es “socio” del presidente Gustavo Petro. “Muy bien X. Hay que desenmascarar a los amigos de Maduro que hoy buscan por todos los medios justificar la barbarie del socio de Petro”, escribió la senadora opositora en la red social.

Las críticas al régimen se intensificaron por la expulsión de varios líderes latinoamericanos que quisieron ingresar al territorio días antes de los comicios. Entre ellos está la senadora colombiana del partido Alianza Verde Angélica Lozano, que denunció en sus redes sociales haber sido sacada del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (Venezuela) de manera arbitraria y sin información sobre la negativa de las autoridades para que entrara.

“Nunca había vivido esto. Nos acaban de quitar el pasaporte durante más de una hora en Caracas, en Maiquetía, expulsan a dos mujeres ecuatorianas, a otros dos jóvenes colombianos, no nos dieron ninguna información, no nos permitieron llamar a la embajada, nos amenazaron, que si llegábamos a hacer una llamada nos quitaban el celular”, aseguró la congresista.

