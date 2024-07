María José Pizarro negó que Iván Name haya ayudado al Gobierno con la reforma pensional: “Todo lo contrario”

María José Pizarro señaló a Iván Name de haberse sumado a una estrategia de dilación impulsada por la oposición - crédito Infobae

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro desmintió afirmaciones relacionadas con el expresidente del Senado Iván Name y las acciones con las que habría ayudado a que se aprobara la reforma pensional del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues, de acuerdo con una investigación de La Silla Vacía, las ausencias de Name en los debates permitieron que el partido de gobierno tomara el control y lograra que el proyecto contara con los votos de los senadores.

El expresidente del cuerpo colegiado dejó de asistir a algunas sesiones “relevantes” del avance de la reforma en abril de 2024, cuando los artículos ya estaban siendo votados. Al no contar con su presencia, la entonces vicepresidenta del Senado, María José Pizarro, tomó el control de los debates.

Además, al parecer, cuando sí estaba, presuntamente, las discusiones se ralentizaban porque Name daba la palabra a los congresistas para que expresaran sus puntos de vista de manera “ilimitada”, sobre todo, a aquellos de la oposición. Por lo que con su ausencia, la reforma avanzó. Incluso, el articulado de la propuesta alcanzó los votos para pasar porque sin su presencia la oposición tenía un apoyo menos para evitar que ciertos puntos tuvieran luz verde.

Según María José Piazarro, la discusión de la reforma pensional se ralentizó por culpa de Iván Name que no votó en algunas sesiones por no estar presente - crédito Jesús Aviles / Infobae

No obstante, la senadora Pizarro aseguró en X que dichas afirmaciones son falsas, toda vez que el expresidente del Senado se habría enfocado en dilatar los debates en torno a la reforma. “Name no ayudó al gobierno, todo lo contrario, dilató la inclusión de la reforma Pensional en el orden del día por meses, se opuso a ella públicamente y se ausentó para debilitar el quorum, mayor obstáculo para el trámite de la Pensional”, aseveró la congresista.

En ese sentido, explicó, Iván Name se unió “descaradamente” a una estrategia para sabotear la iniciativa, que habría sido impulsada por los opositores. De igual manera, indicó que con su voto y el del senador Didier Lobo la reforma habría sido debatida en menos tiempo: “El trámite habría avanzado más rápido”, aseveró.

María José Pizarro aseguró que con el Iván Name la reforma pensional habría requerido menos sesiones de discusión - crédito @PizarroMariaJo/X

Cabe resaltar que, el congresista fue salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El exdirector de la entidad Olmedo López lo señaló de haber recibido $3.000 millones de un contrato para la compra de 40 carrotanques para La Guajira, con el fin de que impulsara las reformas sociales del Gobierno Petro en el Congreso.

Sin embargo, Name se defendió asegurando que no recibió dineros ilícitos y que no pudo haber promovido la aprobación de las iniciativas oficialistas porque siempre se mostró en contra de ellas. “Les consta a todos”, afirmó en una sesión en el Senado.

¿Cómo habría ayudado a la aprobación de la pensional?

Iván Name habría empezado a impulsar la aprobación de la reforma pensional desde diciembre de 2023 - crédito Colprensa/Prensa Senado

En todo caso, según la investigación de La Silla Vacía, el expresidente del Senado habría promovido la aprobación de la reforma pensional del Gobierno de manera sigilosa. Su estrategia habría empezado en diciembre de 2013, pues el 13 de ese mes, a pocos días de que las sesiones de discusión terminaran, incluyó en el orden del día el debate sobre el proyecto, que ahora es ley de la República debido a que la Cámara de Representantes la aprobó y el presidente Gustavo Petro la sancionó.

Algunos congresistas le solicitaron retirar la propuesta del orden del día, pero Name se negó. “No la voy a retirar. Es una discreción mía. La obligación es el estudio de las propuestas, no va a perjudicar el descanso de nosotros, esto es solo para que esté habilitada para el estudio pertinente a partir de febrero”, dijo entonces.

El presidente Gustavo Petro firmó la reforma pensional en la Plaza de Bolívar - crédito Presidencia de Colombia

Según el medio, con la inclusión de la iniciativa el Gobierno ganó tiempo. Desde febrero de 2024, cuando se retomaron las sesiones, la reforma empezó a aparecer como primer punto en el orden día. Así, habría permitido su aprobación.