Escándalo en la Ungrd: Petro señala ‘inexactitud malintencionada’ en informe periodístico

El presidente, Gustavo Petro, señaló que hubo una "inexactitud malintencionada" en los informes periodísticos sobre las investigaciones a Olmedo López y de Sneyder Pinilla por los hechos de corrupción en la Ungrd. (Crédito: EFE / Carlos Ortega / Ungrd)

En la madrugada de este jueves 25 de julio, el presidente de la República, Gustavo Petro, señaló supuestas manipulaciones en los informes periodísticos sobre lo que se conoce de las investigaciones a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector —respectivamente— de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por presuntos hechos de corrupción en esa entidad cuando estuvieron a cargo.

“He visto este informe que recoge georreferencialmente las declaraciones de Olmedo y Snyder hechas en semanas pasadas sobre coimas al presidente del Congreso. Pero tiene una inexactitud malintencionada fundamental. El informe dice que esas coimas, que la justicia debe investigar, son para pagar las reformas del gobierno (sic)”, afirmó a la 1:44 de la mañana en su cuenta oficial de la red social X.

El mandatario se refería al más reciente reportaje del informativo de televisión Noticias Caracol donde evidenciaron, al parecer, la ruta de geográfica para que 4.000 millones de pesos en sobornos llegaran a los bolsillos de Iván Name y de Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, para que facilitaran el tramite de las reformas sociales que impulsa el Gobierno Nacional en el Congreso de la República.

La supuesta coordinación para entregar 3.000 millones de pesos a Name, y 1.000 millones de pesos a Calle fue confesada por el mismo exsubdirector de la Ungrd, según recogieron en ese noticiero.

Agregaron que en un plazo de tres días, inicialmente a Name y luego a Calle, Pinilla habría completado la misión asignada por su superior. Y que, además, Contó con el apoyo de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz. Para ello, apartó una de las suites de un conocido hotel de Bogotá desde donde se organizó toda la operación con el propósito de, aparentemente, distribuir el dinero.

Sobre ese supuesto, el jefe de Estado cuestionó que se pretendiera hacer creer que el recurso malversado fue dirigido a facilitar el trámite de las reformas sociales, cuando el entonces presidente del Senado era un reconocido contradictor del Gobierno Nacional.

“Mentiras señores de @NoticiasCaracol, el gobierno tuvo tuvo en Name el mayor opositor, elegido por la oposición, fué una persona que fue capaz de guardar en su escritorio la reforma pensional durante 13 meses, la única de las grandes reformas que hemos logrado aprobar y para lo cual tuvimos que evitar el proceso de una conciliación bajo su presidencia (sic)”, trinó.

Fotografía cedida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que muestra al exdirector Olmedo López (3-i), la consejera para las regiones Sandra Ortiz (5-i) y el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla (d), durante una ceremonia de firma de documentos en Bogotá (Colombia). EFE/ Cortesía UNGRD

Y volvió a calificar de mezquino al exdirectivo de la cámara alta del Congreso, porque impidió que saliera a flote su iniciativa con la que se busca atender a los adultos mayores que están una situación casi que de miseria.

“Prefirió que millones de viejos dejaran de tener un bono pensional solo por hacernos oposición, por su sectarismo y por su inquina personal contra mi (sic)”, reiteró.

Finalmente Petro la volvió a emprender contra el informativo de televisión porque el expresidente del Senado incluso tuvo actitudes desobligantes en su contra, todo para obstruir sus proyectos en el Congreso.

“Tengo que rechazar la afirmación del noticiero. Es malintencionada. No se si el señor Name recibió o no coimas, pero de algo estoy seguro, además de su groseria permanente conmigo como presidente de la república, el senador Name actúo como un filibustero intentando destruir las reformas presentadas por mi gobierno (sic)”, concluyó en su cuenta de X.

Trino de Petro contra nuevo informe de Noticias Caracol sobre los hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). (Crédito: @petrogustavo / X)

El escándalo de corrupción en la Ungrd estalló a inicios de este año, luego de que por investigaciones de la periodista Paula Bolívar de La W Radio se revelarán las presuntas irregularidades en la adquisición de carrotanques para llevar agua potable a las comunidades que carecen de ese servicio vital en La Guajira.

Sin embargo, con el paso de los meses, y con la intención de López y Pinilla de revelar todo ese entramado en el organismo de emergencias, a cambio de que les otorguen un principio de oportunidad en la Fiscalía General de la Nación, se ha conocido que la corrupción tocó a más altas esferas en el Ejecutivo y en el Legislativo.