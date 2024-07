Cancillería se pronuncia frente a la grave denuncia contra Armando Benedetti por presunta violencia contra su pareja

Cancillería se pronunció con respecto a la denuncia en contra de Armando Benedetti que se dio a conocer recientemente - crédito EFE/ Miguel Gutiérrez

Armando Benedetti, embajador del Gobierno del presidente Gustavo Petro ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha sido denunciado en España por supuesta violencia contra su pareja.

La denuncia se radicó en Madrid, donde las autoridades españolas están llevando a cabo las investigaciones. Se anticipa que el embajador será convocado a declarar en breve.

De acuerdo con informantes vinculados al caso, la pareja de Benedetti lo acusó de agresiones tanto físicas como psicológicas. Las autoridades en España intentaron detenerlo, pero Benedetti alegó su inmunidad diplomática para evitar el arresto.

Frente a dicho hecho, la Cancillería de Colombia se pronunció al respecto por medio de sus redes sociales, condenando cualquier forma de violencia hacia las mujeres, adicionalmente aseguraron que el caso está en conocimiento de su oficina de control interno disciplinario, y cuando tengan resultados aseguraron que actuarán conforme a la ley.

Según la Cancillería, se han activado los mecanismos oficiales para investigar lo sucedido y se ha iniciado el protocolo correspondiente. Además, el caso está bajo el conocimiento de la oficina de control interno disciplinario.

“La Cancillería repudia y condena cualquier tipo de agresión o violencia contra la integridad de las mujeres. Sobre la información pública que involucra al embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar que: 1. Hemos sido notificados de la situación por parte de nuestra Embajada en España. 2. La Cancillería ha activado los mecanismos oficiales para conocer lo sucedido e iniciar el protocolo correspondiente. 3. Este caso está en conocimiento de nuestra oficina de control interno disciplinario, y cuando tengamos resultados actuaremos conforme a la ley”, informó la Cancillería en su cuenta de X.

Cancillería de Colombia se pronuncia con respecto a la denuncia de Armando Benedetti en España - crédito @CancilleriaCol

Y es que, múltiples personalidades políticas reaccionaron a esta noticia, exigiendo un pronunciamiento por parte del Ministerio de Relaciones exteriores. Tal fue el caso del concejal de Bogotá Daniel Briceño quien dijo que: “Revelan en @BluRadioCo que el Embajador Armando Benedetti fue denunciado en España por un presunto caso de agresión contra su esposa, a Benedetti lo iban a capturar y alegó inmunidad diplomática. ¿Por qué el Canciller Murillo tapa esto?”.

Daniel Briceño pidió un pronunciamiento de la Cancillería frente a la reciente controversia en que se vio envuelto Armando Benedetti - crédito @Danielbricen

En ese sentido, la congresista María Fernanda Cabal también hizo una publicación en su cuenta de X antes de que la cartera diera a conocer su postura al respecto. “¿Qué dicen las petristas de esta denuncia de violencia contra una mujer? ¿Qué hacía Benedetti en Madrid si su embajada está Roma? ¿Por qué la cancillería no informó al país de este hecho? ¿Ya le abrieron investigación por estos hechos? ¿acaso la inmunidad diplomática de Benedetti le podía evitar ser conducido por la policía en Madrid? ¿Qué tienen para responder el Canciller Murillo, o Petro?”, dijo la senadora.

María Fernanda Cabal le pide al canciller Luis Gilberto Murillo o al presidente Petro que se pronuncian frente a la denuncia de Armando Benedetti - crédito @MariaFdaCabal

También el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero comentó que: “Un nuevo escándalo, esta vez relacionado con violencia de género contra su esposa en España, revienta contra el embajador Benedetti. Seguramente @petrogustavo mirará para otro lado y lo ratificará en su cargo. Es el precio del silencio”.

Por otro lado, tras la difusión de las acusaciones contra Benedetti por varios medios de comunicación, el embajador recurrió a su cuenta en X para negar las imputaciones en su contra.

“Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”, explicó Armando Benedetti en su cuenta de X.

A través de X, el embajador negó que los hechos hayan ocurrido - crédito @AABenedetti/X

Según un reporte de Blu Radio, el 30 de junio en la noche, Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la FAO en Roma, fue señalado de agredir verbalmente a su esposa, Adelina Guerrero, en un incidente ocurrido en Madrid, España. La policía recibió la denuncia y se presentó en el apartamento donde tuvo lugar el suceso.