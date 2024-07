Andrea Petro defendió el nombramiento de Daniel José Téllez en medio de críticas: “Dejen esas campañas de desprestigio”

Andrea Petro defendió los cambios del Gobierno de su padre, Gustavo Petro, en la Oficina de Comunicaciones de Presidencia - crédito @andreapetro91/X

En medio de un creciente descontento general por la constante rotación de altos cargos en el Gobierno Nacional, el activista político Beto Coral denunció otro cambio en la Jefatura de Comunicaciones de la presidencia de Gustavo Petro. El hombre criticó el reciente nombramiento de Daniel José Téllez por ser exfuncionario de la administración de Claudia López. En respuesta, Andrea Petro, la hija mayor del presidente Petro, no tardó en defender la gestión ante las críticas.

En un mensaje compartido por medio de la red social X (antes Twitter), Coral señaló que este es el tercer cambio en la Jefatura de Comunicaciones desde el inicio del mandato del presidente Petro, es decir, en casi dos años de gestión. La reciente designación de Téllez, que fue promovida por Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), de acuerdo con sus palabras, lo que suscitó dudas sobre la supervisión y el conocimiento del presidente respecto a estas decisiones.

Coral enfatizó que, aunque no es ilegal tener antecedentes en otras administraciones, la experiencia previa de Téllez fue objeto de críticas debido a la percepción de que el “Claudismo” (un término utilizado para referirse a las políticas y funcionarios asociados con la exalcaldesa Claudia López) tuvo un impacto negativo en la calidad de gestión en diferentes entidades.

El activista hace una analogía con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), al señalar que la influencia del “Claudismo” en esa entidad condujo a resultados precarios.

“El funcionario fue traído por @laurisarabia y no se sabe si el presidente tiene conocimiento de esto. No es un delito venir de esas administraciones, pero ya hemos visto lo que pasó el DNP donde el Claudismo se tomó la entidad y los resultados fueron precarios. Se trata de uno de los asuntos donde más ha fallado el gobierno, las comunicaciones”, se lee en el post del activista.

El activista Beto Coral cuestionó la reciente rotación en la Jefatura de Comunicaciones de la Presidencia - crédito @Betocoralg / X

Sustentó sus afirmaciones al compartir unas fotos del joven junto a Claudia López, lo que evidenció su rechazo hacia la posible influencia de las ideologías de la exalcaldesa en el Gobierno Nacional, según interpretaron los usuarios en las redes sociales.

En respuesta a este mensaje, Andrea Petro no tardó en reaccionar a las declaraciones del activista. Aclaró que los frecuentes cambios en el Gobierno de su padre no eran arbitrarios y que existían razones subyacentes, aunque no detalló cuáles eran. Además, mencionó que conocía a Daniel José Téllez y afirmó que la situación no era como la había descrito Coral.

“No, lo conozco desde hace tiempo tiene el perfil. No veo una mejor persona. @dajoteva. Si han cambiado varias veces es por algo. Dejen esas campañas de desprestigio que aburren”, dijo Andrea Petro.

Andrea Petro defiende el nuevo asesor de comunicaciones, Daniel José Téllez, ante las críticas de Beto Coral - crédito @andreapetro91 / X

Daniel José Téllez: un experto en comunicación

Daniel José Téllez fue designado recientemente como el nuevo asesor en la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia de la República, una figura que aporta una extensa trayectoria en el ámbito de la comunicación tanto en el sector privado como en el público. Con una sólida formación académica y una carrera profesional diversa, Téllez llega a este cargo en un momento crucial para la administración del presidente Gustavo Petro.

Téllez es comunicador social y periodista, graduado de la Universidad Javeriana. Además, posee una maestría en Estudios Culturales de la Universidad de los Andes. Su formación académica le proporcionó una base robusta para enfrentar los desafíos en el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas.

Daniel José Téllez, con más de 10 años de experiencia en comunicación, asume la Jefatura de Comunicaciones en la Presidencia - crédito @danielotellez / Instagram

A lo largo de más de una década, Téllez acumula una amplia experiencia en diversos roles. Su carrera comenzó como coordinador de comunicaciones digitales en la Personería de Bogotá, donde desempeñó un papel crucial en la gestión de la comunicación digital. También asumió el cargo de jefe de la oficina de comunicaciones en el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), donde lideró iniciativas para mejorar la visibilidad y el impacto de la entidad cultural.

En su trayectoria, también se destacó como gerente de comunicaciones en Proimégenes Colombia y como jefe de comunicaciones en la compañía mexicana Pixelatl. Su experiencia internacional y su capacidad para gestionar la comunicación en entornos multiculturales le han brindado una perspectiva valiosa en el ámbito global.

En el ámbito académico, Téllez ha contribuido como docente en la Universidad Javeriana, compartiendo su conocimiento con las nuevas generaciones de comunicadores. Además, trabajó como asesor de gerencia en Canal Capital, jefe de prensa en el Ministerio de Cultura, y formó parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.