La ONU ha recibido 98 denuncias sobre homicidios de líderes sociales en Colombia en 2024

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos confirmó que llegaron 98 denuncias de homicidios a líderes sociales o defensores de derechos humanos en Colombia. La entidad indicó que hay 27 casos que ya fueron confirmados, y otros 34 que están en camino de verificación.

Juliette Rivero, la representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, visitó el departamento del Huila, donde se reunió con líderes sociales y mostró su preocupación por la expansión de los grupos armados en esa zona del país.

“Estamos preocupados por las afectaciones a los derechos humanos generadas por grupos armados no estatales que tienen presencia y que han expandido su presencia en este departamento. En particular, nos preocupa el reclutamiento infantil, las amenazas que sufren las personas defensoras de derechos humanos, pero en particular los miembros de las Juntas de Acción Comunal y los líderes y lideresas indígenas amenazadas por la presencia de grupos armados no estatales que tratan de controlar a la población civil”, dijo.

Durante el encuentro, la entidad recolectó información sobre casos de extorsión en la región, que afecta el desarrollo y la economía campesina e indígena. “Esperamos que las negociaciones del gobierno con actores armados que tienen presencia en este departamento surtan efecto y exigimos y demandamos a los grupos armados no estatales respetar a la población civil que merece tranquilidad, protección de la vida y del medio ambiente”, agregó.

Con base en los casos que están verificados, la ONU Derechos Humanos afirmó que tres víctimas eran mujeres y 24 hombres. Por otro lado, de los casos que se encuentran en proceso de verificación 6 son mujeres y 28, hombres.

La mayoría de víctimas, en el 23% de los casos, eran defensores de derechos comunitarios y de Juntas de Acción Comunal; seguido por los defensores de derechos de poblaciones campesinas con el 16%; derechos económicos, sociales y culturales con un 13%; y defensores de derechos políticos en un 9%, entre otros.

La ONU indica que de los casos verificados siete ocurrieron en el departamento de Arauca, seguido de Cauca con cinco; Córdoba, Norte de Santander y Chocó, con dos casos en cada región; y Antioquia, Bolívar, Caquetá, Casanare, Huila, Meta, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca, se registró una muerte en cada uno.

Recientemente un líder social se salvó de ser asesinado en Tibú. Según señaló Carlos Alberto Salcedo, en una entrevista con Blu Radio, fue un milagro haber sobrevivido a un ataque armado en el sector de El Tablazo mientras viajaba hacia Cúcuta. De acuerdo con el hombre, hombres armados en motocicletas atentaron contra él mientras estaba en su vehículo, pues se dirigía a cumplir compromisos en la zona del Catatumbo, Norte de Santander. Uno de los escoltas de Salcedo recibió un disparo en el pecho; sin embargo, su chaleco salvavidas evitó una tragedia.

“En el momento en el que empieza la balacera yo lo que hago es agacharme, y tratar de abrir la puerta para salir por debajo. Cuando logro salir el escolta también sale y me agarra del cuello, me tira y empezamos a bajar por una pendiente de la montaña durante siete minutos”, dijo al medio anteriormente mencionado.

Los hombres trataron de escapar del lugar y entre tanto “estábamos pensando que nos habían matado al otro escolta, con todo el sufrimiento empezamos a bajar y buscar donde escondernos”.

El líder social aseguró que fue el momento más “agonizante” de su vida, pues tuvo que ocultarse alrededor de cinco horas entre la vegetación con temor de ser encontrados por el grupo guerrillero que lo perseguía.