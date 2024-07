Carlos Carrillo relevó incoherencias de Olmedo López sobre escándalo en la Ungrd: “Hay una contradicción”

El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, aseguró que es extraño que las reuniones para tramar acciones corruptas fueran llevadas a cabo en la Presidencia de la República, como afirmó Olmedo López - crédito Ungrd

El actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, puso en duda las declaraciones que ha dado el exdirector de la entidad Olmedo López, con respecto al caso de corrupción relacionado con la compra de 40 carrotanques para La Guajira y otros contratos adicionales. Pues, el exfuncionario afirmó que todas sus acciones ilegales respondieron a órdenes de miembros del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

López señaló al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de haber dado dichas órdenes. Sin embargo, sacó de la ecuación al primer mandatario, asegurando que nada tuvo que ver en el entramado, con el que, presuntamente, se buscó que las reformas sociales de su Gobierno Petro tuvieran éxito en el Congreso. Esto generó dudas en Carlos Carrillo.

Desde su perspectiva, hay aspectos que no cuadran en las declaraciones del exfuncionario, que ahora está buscando un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, a la que ha ido entregando información del escándalo a cambio de recibir beneficios en su proceso penal. Pues, el hecho de que el exdirector haya recibido órdenes de otros servidores públicos que no eran sus jefes es cuestionable.

“Yo ocupo el mismo puesto que ocupaba el señor Olmedo hace unos meses, y le puedo decir que mi único jefe es el señor presidente de la República”, precisó el director de la Ungrd, en conversación con W Radio.

En ese sentido, explicó que resulta extraño que la única persona que podía darle órdenes a Olmedo López, no lo hiciera, mientras que otros funcionarios cercanos, sí. “Yo creo que hay una contradicción y pues bueno, este señor está buscando un principio de oportunidad y para eso tiene que entregar a personas por encima de él, pero es que no había nadie por encima de él, aparte del señor presidente”, añadió. Eso quiere decir que ni el exministro Luis Fernando Velasco, ni el ministro Ricardo Bonilla, tienen “superioridad jerárquica” sobre el director de la entidad.

Asimismo, indicó que también le parece raro que Olmedo López haya afirmado que hubo reuniones que se gestaron con altos funcionarios del Gobierno Petro en la Presidencia de la República. Sus dudas surgen porque, según detalló, la Presidencia es un lugar “sumamente vigilado” que cuenta con autoridades, protocolos de registro de ingreso, cámaras y otros dispositivos de grabación, que pudieron haberlos dejado al descubierto sin problema.

“Eso a mí no me parece que tenga mucho sentido. Generalmente, una organización criminal busca la forma de no dejar rastro o de destruir las pruebas de lo que están haciendo”, precisó.

El director también se refirió a los nueve congresistas salpicados en el escándalo, entre ellos los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, indicando que el hecho de que funcionarios del legislativo estén presuntamente inmiscuidos en acciones delictivas no es nada nuevo.

“Que aparezcan unos congresistas que estaban buscando contratar con el Estado y utilizando su poder político para contratar con el Estado, eso no sería de ninguna forma una novedad, eso es lo que ha pasado en Colombia desde siempre”, sostuvo.

Las acusaciones contra Velasco y Bonilla

De acuerdo con Olmedo López, el exministro del Interior habría dado instrucciones a sus subalternos relacionadas con el caso de corrupción. “El doctor Velasco le contará al país cuáles fueron los motivos de una agenda que se adelantaba y de la que soy testigo, transmitía las instrucciones que recibía a uno de mis subalternos. Es una agenda de la que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al país”, indicó a Semana.

Con respecto al ministro de Hacienda, dijo ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que el funcionario ordenó el direccionamiento de contratos, con el fin de conseguir apoyos para los proyectos de su cartera o del Gobierno Petro en el Congreso de la República. “Entregas de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera. Pero es a congresistas, no a ciudadanos”, afirmó. Tanto Bonilla como Velasco negaron las acusaciones del exdirector de la Ungrd.