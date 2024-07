Sergio Fajardo advirtió crisis en la educación con Daniel Rojas en el Ministerio de Educación: “No está preparado”

Sergio Fajardo volvió a criticar la designación de Daniel Rojas en el ministerio de Educación - crédito Sergio Acero/Colprensa

El 9 de julio de 2024, el presidente Gustavo Petro designó a Daniel Rojas Medellín como nuevo ministro de Educación, en reemplazo de Aurora Vergara.

“El nuevo ministro de educación será Daniel Rojas en reemplazo de Aurora Vergara a la que agradezco su trabajo y dedicación”, indicó el jefe de Estado a través de su cuenta de X.

La designación de Rojas en la cartera de Educación ha generado un gran número de críticas, entre ellas, las de Sergio Fajardo. A través de una publicación en X, el exgobernador de Antioquia aseguró que el nuevo “ministro de Educación es un atarván”.

Y agregó: “La persona que tiene que ser ejemplo para todo Colombia tiene que tener las competencias básicas de civismo, de ciudadanía, y no solamente eso, va a manejar el presupuesto más alto del país porque el ministerio que tiene la mayor cantidad de recursos es el Ministerio de Educación”.

Sergio Fajardo cuestionó el nombramiento de Daniel Rojas Medellín como ministro de Educación - crédito @sergio_fajardo/X

En entrevista con Semana, el excandidato presidencial volvió asegurar que Daniel Rojas Medellín es un “atarván”.

“Utiliza esas formas para agredir, insultar y maltratar. A mí me ha dicho de todo, una cantidad de insultos, y nunca había dicho una sola palabra, pero hoy es el ministro de Educación y es como haber escogido al que más molesta en el salón, al matón del salón para ser el ministro de Educación de Colombia”, manifestó Fajardo.

Asimismo, precisó que Rojas “no está preparado para ser ministro porque no tiene ni idea del sistema educativo, lo cual es una afrenta al mundo de la educación y lo público”.

Por tal motivo, advirtió una grave crisis en la educación: “Lo que se deja de hacer en educación se paga después, la educación tiene unos temas y es que lo que usted deje de hacer lo paga después la educación.Creo en una educación pública de calidad y gratuita, pero no se está haciendo y con este señor no se hará”, aseveró.

Sergio Fajardo también indicó que Daniel Rojas hace parte del “mundo fanático de la política”, razón por la cual rechazó de forma enfática la designación del presidente Gustavo Petro.

“Tiene que trabajar con cerca 97 secretarías de Educación por todo el país, con todos los departamentos, tiene que estar en contacto con maestras y maestros. Y en adición a eso, es del mundo fanático de la política y de las personas que la forma como la entienden es que hay que acallar al que difiera, mantener la polarización y la agresión permanente. No tiene ni el más mínimo sentido que una persona así sea quien conduzca la educación en Colombia”, precisó Fajardo.

Fajardo afirmó que Daniel Rojas hace parte del “mundo fanático de la política” - crédito Sergio Acero/Colprensa

Y recalcó: “Es una persona que tiene que hablar de competencias ciudadanas, que tiene que dar ejemplo, las personas del sector educativo saben que un maestro o una maestra tiene que sacar lo mejor de la gente. Él es la antítesis de lo que debe ser una persona que conduzca al Ministerio de Educación”.

En cuanto a Aurora Vergara, el excandidato presidencial afirmó tener una buena opinión sobre ella: “Es una mujer inteligente, decente y preparada en muchos sentidos, discrepo de cómo se ha manejado el Ministerio de Educación, pero ella es una persona muy valiosa, tiene las características de la persona decente que necesitamos en Colombia”, aseveró.

Por tal razón, criticó al presidente Gustavo Petro, debido a que en dos años ya ha designado a tres personas en el Ministerio de Educación.

Sergio Fajardo se despachó contra el presidente Petro por sus nombramientos en el Ministerio de Educación - crédito Jesús Aviles/Infobae.

“El presidente escogió y ha tenido una actitud en donde se queja de la gente, porque no hacen lo que quieren, y ahora ya lleva tres personas en dos años en este ministerio. Eso refleja un desorden gigantesco en su gobierno. Después de dos años de estar gobernando, ya todos los programas deberían estar ordenados para eventualmente llegar a lo que él propuso como cambio, pero no lo ha hecho así”, afirmó Sergio Fajardo.

Finalmente, el exgobernador aseguró que en el Gobierno Petro “hay desorden, hay incapacidad para organizar lo que es la labor de un gobierno”, motivo por el cual indicó que “el presidente pasa eso a otro terreno, el de la confrontación, el que no me dejan, el que no me lo permiten los medios de comunicación, etc. Y la justificación es que a él no lo dejan y él es el responsable de la forma como se conduce su gobierno. Y él es la persona que los nombra. No puedes buscar ninguna excusa en ninguna parte”.