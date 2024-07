Colombiana en Estados Unidos habló de su dura situación y pidió a latinos no “salir más de sus países”: “Mucha gente se está regresando”

La mujer detalló que el salario mínimo apenas es suficiente para vivir - crédito Getty Images y colombiana19956/TikTok

A través de un video publicado en Tiktok, una colombiana residente en Estados Unidos emitió un mensaje para sus compatriotas en el que expresó las dificultades de vivir en el país norteamericano para un latino.

La influencer, identificada en la red social como Colombiana19956, describió en su video su propia expererencia y habló de las cuentas que debe afrontar para instar, especialmente, a sus hermanos latinoamericanos a no migrar sin antes investigar la situación económica del lugar y las posibilidades que pueden obtener.

“No emigren, no vengan a Estados Unidos, no salgan de sus países; por lo menos no emigren antes de ustedes hacer un balance de cómo está la situación. Les voy a mostrar por qué les digo”, expresó.

La creadora de contenido, que lleva tiempo viviendo en Estados Unidos, explicó que tener un automóvil en ese país no es un lujo, sino una necesidad debido al alto costo de los servicios de transporte como Uber. Además, destacó que los gastos de arriendo e internet no son económicos: “Un trabajo donde uno gane 2.000 dólares al mes, eso prácticamente vale la renta en muchos estados”.

“Esto es una unidad y afuera de cada casa cada casa tiene su carro su vehículo propio, porque, ¿usted se imagina en un trabajo donde le pagan 500 a 600 dólares semanales y todos los días pagando uber? Definitivamente que no da. (...) La renta entonces si estuviera sola realmente no me daría. Mírenlo por donde lo miren no me daría, porque solo la renta 2.000 y algo, los servicios, el internet, la comida, entonces de qué voy a vivir”, cuestionó.

La influencer también se refirió a las complicaciones de la migración y las diferencias en el trato de las autoridades migratorias. Narró el caso de unos amigos que fueron detenidos, donde el hombre fue liberado primero mientras que la mujer estuvo detenida durante tres meses. Este ejemplo ilustra la imprevisibilidad y el estrés que puede conllevar el proceso migratorio en Estados Unidos.

Las consecuencias económicas de este tipo de situaciones las relató en el video, y sugirió que ni siquiera trabajando se alcanza un nivel de vida cómodo. “Es muy triste, trabajar y trabajar y que ni siquiera le quede a uno para comerse un heladito”, comentó. Esta realidad económica contrasta con las expectativas que muchos tienen del sueño americano, como muchos de sus seguidores confirmaron en los comentarios de su publicación.

Varios internautas compartieron experiencias similares sobre lo difícil que es adaptarse financieramente en Estados Unidos. “En muchas cosas tiene razón, el auto es necesidad los arriendos muy caros, al principio salarios muy bajos” escribió un usuario. Otro comentó: “Solo los que estamos acá sabemos que es una realidad lo que dices”.

“Esto no es una competencia”: colombiana que afirma que entre latinos se humillan en Estados Unidos

La creadora de contenido Valentina Murillo, conocida en Tiktok como @valentinaen_usa, compartió un video en el que detalló la experiencia de vivir en Estados Unidos como inmigrante latina que debe compartir con otros latinos.

“Aquí en Estados Unidos, la vida no se la va a hacer difícil un americano. Por el contrario, los mismos latinos se encargan de hacerle la vida imposible a los latinos”, expresó Murillo. Según su testimonio, muchos latinos en Estados Unidos se comparan constantemente en términos de logros y posesiones, creando un ambiente competitivo y desalentador.

“Todos estamos viviendo nuestro proceso y todos tenemos batallas día a día muy diferentes”, agregó.

Murillo recordó que muchos inmigrantes llegan a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades, pero a menudo olvidan sus propios inicios y las dificultades que enfrentaron. “El país no se la va a hacer difícil y el idioma puede que no se la haga difícil. Realmente, lo que se la va a hacer difícil es la cantidad de personas que quieren criticarlo, pisotearlo y hacerlo sentir mal”, subrayó.

El video de Murillo ha acumulado más de 309 mil reproducciones y ha generado más de 700 comentarios de personas con experiencias similares. Algunos de los comentarios incluidos mencionan: “Un latino no lo quiere ver mal, pero nunca mejor que él” y “No sé porqué somos así los latinos, deberíamos apoyarnos entre nosotros”.