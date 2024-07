Gustavo Petro sorprendió al recibir una carta de Daniel Jadue, politico chileno encarcelado: ¿qué dice?

El presidente Gustavo Petro recibió una carta de agradecimiento por parte del político chileno encarcelado, Daniel Jadue - crédito Joel González / Presidencia - EFE

En medio de la controversia desatada por su intervención en el caso judicial del político chileno Daniel Jadue, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibió una carta personal del alcalde de Recoleta, que actualmente enfrenta múltiples cargos en su país.

Daniel Jadue, conocido por su trayectoria política y su activismo social, se encuentra detenido bajo acusaciones que incluyen fraude al fisco, estafa, cohecho, administración desleal y ocultamiento de bienes. Estas acusaciones fueron impulsadas por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado chileno, así como por Best Quality, un antiguo proveedor de la Asociación Chilena de Farmacias Populares.

La intervención de Gustavo Petro en este caso fue contundente desde el principio, pues solicitó la libertad del político chileno. “Yo pido la libertad de Gabriel Jadue en Chile. Preso por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres (sic)”, publicó el presidente colombiano, pese a que cometió el error con el nombre del líder político al que se refería.

Gustavo Petro habló sobre el caso judicial del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en Chile - crédito @petrogustavo / X

La carta que envió Daniel Jadue a Gustavo Petro

No obstante, la polémica se intensificó cuando Gustavo Petro hizo público un mensaje en redes sociales, en donde reiteró su solidaridad con Jadue, al enfatizar su compromiso con la justicia y la defensa de los derechos humanos en cualquier parte del mundo.

“Siempre he luchado contra lo injusto y debe ser en cualquier lugar del mundo. Si me ponen preso por mis ideas, como hicieron en el pasado, me gustaría la mayor solidaridad internacional. El mundo y su propio pueblo es el mejor apoyo a un revolucionario”, declaró Petro en una de sus publicaciones.

A esto se agrega que el presidente compartió públicamente una carta que recibió de Daniel Jadue. En la misiva, el político chileno agradeció las muestras de apoyo recibidas, al destacar especialmente las palabras de Petro.

Carta de Daniel Jadue al presidente de Colombia, Gustavo Petro - crédito @petrogustavo / X

“Quiero agradecer las muestras de cariño que día a día me hacen llegar y en particular al presidente de Colombia, a quien admiro profundamente, Gustavo Petro”, expresó Jadue en su carta.

Además, el alcalde chileno reiteró su inocencia y agradeció el esfuerzo de su equipo legal para demostrarla. “Quiero reiterarles mi absoluta inocencia y agradezco todo el esfuerzo de mi equipo de defensa para terminar con este encarcelamiento injusto”, concluyó en su mensaje.

El alcalde de Recoleta aprovechó la oportunidad para celebrar el reciente triunfo del Nuevo Frente Popular (NFP) en Francia, al destacar la importancia de la unidad de la izquierda como respuesta a la amenaza de la extrema derecha en diversos países.

El contenido de la carta no solo reiteró la inocencia de Jadue, sino que también llamó a mantener la esperanza y resistir cualquier intento de coartar la libertad de quienes luchan por un mundo más justo. “Los insto a no aceptar los intentos de modelar y disciplinar a aquellos que soñamos y trabajamos por un mundo mejor. ¡Que nadie nos arrebate la esperanza!”, concluyó Jadue en su mensaje.

El alcalde de Recoleta aprovechó la oportunidad para celebrar el reciente triunfo del Nuevo Frente Popular (NFP) en Francia crédito: Municipalidad Las Condes

La reacción a la petición de Petro para el político chileno

En Colombia, la reacción fue mixta. Mientras algunos sectores respaldan la posición de Petro como un gesto de solidaridad internacional y defensa de los derechos humanos, otros criticaron su intervención en asuntos externos, bajo el argumento de que debe enfocarse en los problemas nacionales antes que en controversias internacionales.

Cabe destacar que, la Cancillería chilena expresó su desaprobación por lo que consideran una intromisión inaceptable en la soberanía judicial del país sudamericano.

Alberto van Klaveren, diplomático chileno, destacó que el presidente colombiano no posee el contexto político necesario para evaluar la situación de Jadue de manera objetiva e instó a Petro a respetar las decisiones judiciales de su país.

“Entregamos nota de protesta a encargada de Negocios de Colombia en Chile ante los dichos del Presidente Gustavo Petro. Se trata de declaraciones inaceptables e imprudentes, que desconocen la trayectoria democrática de nuestro país, así como la existencia de un Estado de Derecho (sic)”, se lee en el post del alto funcionario chileno.

El canciller de Chile, Alberto van Klaveren, confirmó que enviará una nota de protesta formal a Colombia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el caso judicial del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue - crédito @AlbertoKlaveren / X