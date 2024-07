Camilo y Evaluna estallaron las redes con su respuesta a por qué hacen todo juntos: “Somos un equipo”

La pareja explicó por qué pasan tanto tiempo juntos - crédito @camilo/Instagram

Camilo y Evaluna Montaner son una de las parejas más queridas de las redes sociales y el mundo del entretenimiento, acumulando una gran fanaticada. Sin embargo, los artistas han sido blanco de críticas al ser llamados “tóxicos” debido a la intensidad con la viven su relación, pues comparten gran parte del tiempo juntos.

Estas críticas han sido trasladadas a su paternidad con Índigo, por lo que han decidido entregar una reflexión sobre el hecho de por qué realizan todas sus actividades en pareja. Esto teniendo en cuenta el contenido que publican en sus redes sociales sobre lo que ocurre en la relación, algo que algunos internautas han llamado también “invasiva” al no poner límites en sus espacios personales.

Recientemente, Camilo y Evaluna Montaner decidieron hacer un video en respuesta a todas esas críticas que han recibido a lo largo de su relación. “¿Por qué estamos siempre juntos?”, empezaron por decir antes de entregar sus argumentos, afirmando que lo hacen porque son “un equipo”.

“Siempre estamos juntos porque somos un equipo, somos más fuertes, todo es más divertido cuando lo vivimos juntos, las cosas que creamos nos quedan mejor juntos y los momentos difíciles se hacen menos complejos”, explicaron la pareja de artistas en su intervención, haciendo una broma con la pancita de embarazo de Evaluna.

Pero esto no fue lo único que dijeron el intérprete de Ropa cara y Tutu, junto a su pareja, debido a que también pusieron por delante sus actividades juntos bajo el argumento del rol que desempeñan como padre de Índigo y en pocos meses Amaranto: “Porque somos papás y estar juntos quiere decir darle a nuestras hijas la posibilidad de tener a sus dos papás cerca”.

La intervención la concluyó Evaluna, al afirmar que: “Estamos siempre juntos no porque creamos que así deba ser, sino porque así queremos que sea”.

Los comentarios no tardaron en aparecer de parte de sus seguidores, quienes destacaron el gran amor que siente la pareja. Entre los más destacados están: “Gracias por enseñarnos a amar de manera correcta”; “porque son esposos y una familia unida, fin”; “sigan ignorando a las personas que los critican”; “porque se aman y ya”; “los que se creyeron el cuento de la infidelidad”, entre otros.

¿Se divorciarían Camilo y Evaluna Montaner?

Después de haber sido parte de un rumor de una supuesta infidelidad del cantante y a pesar de las críticas por sus declaraciones en el pódcast, Camilo y Evaluna siguen siendo una de las parejas más queridas de la industria musical latinoamericana. Además, ellos no dudan en demostrar el amor que sienten el uno por el otro en redes sociales.

La pareja se encuentra a la espera de su segundo hijo, Amaranto, a quien ya le hicieron una baby shower. “Estamos en el blessing de Amaranto, no le decimos baby shower, porque a mí no me gusta la idea de que vengan y regalen un montón de cosas sin conocer al bebé o a la bebé y sean regalos que quizás después se pierdan”, expresó la artista venezolana.

Evaluna explicó con emoción lo que significó para ella esta celebración. “Mi mamá organizó esta reunión con todas las chicas de mi vida. Mira esta belleza, dice ‘blessing Amaranto’, hay juguito, hay comidita rica”, dijo

La ceremonia incluyó actividades simbólicas como la escritura de virtudes deseadas para Amaranto y su hermana mayor, Índigo, en tiras de papel que luego fueron atadas a un árbol. Evaluna comentó que estas virtudes serán su foco durante el parto, que se realizará en su casa con la asistencia de una partera.