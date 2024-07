El emotivo mensaje de Falcao García a su esposa por su cumpleaños: “Te amamos, reina”

Falcao García Tarón celebró el cumpleaños de su esposa - crédito @falcao/Instagram

Radamel Falcao García, uno de los deportistas más queridos y admirados del país, ha estado en boca de los colombianos por su reciente fichaje por el equipo Millonarios F.C. A pesar del estrés mediático por su llegada al fútbol profesional colombiano, Falcao celebró el cumpleaños número 36 a su esposa, Lorelei Tarón, y organizó una gran fiesta junto a toda su familia.

A la lujosa celebración que tenía una temática de vaqueros asistieron los familiares cercanos de la argentina y varios amigos íntimos de la pareja como el comediante Piter Albeiro.

El Tigre Falcao también publicó en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje para su esposa y madre de sus cinco hijos Dominique, Desirée, Annette, Jedediah y Heaven: “Un mes lleno de celebraciones por tu vida. Igualmente, nunca será suficiente para expresarte todo lo que significas para nosotros. Te amamos, reina”.

La temática de la fiesta fue de el antiguo oeste - crédito @falcao/Instagram

La pareja, que lleva más de 10 años junta, es un ejemplo de resiliencia y fidelidad en el mundo del fútbol. Sin embargo, conquistar el corazón de la argentina no fue tarea fácil, pues a Tarón no le interesaban los futbolistas en esa época.

“Nos conocimos en una iglesia y cuando lo conocí me parecía un chico lindo, pero no más. A mí realmente no me interesaba porque era futbolista y en Argentina no estaban tan bien vistos los jugadores”, dijo en una entrevista. Esa fue solo la primera impresión de Lorelei, que finalmente decidió darle una oportunidad al jugador de fútbol y desde ahí “me empecé a enamorar”, recordó.

Lorelei Tarón celebró su cumpleaños 36 en una fiesta organizada con por su esposo Falcao García - crédito @falcao/Instagram

Así fue la primera cita entre Lorelei Tarón y Falcao García

Luego de empezar a conocer a Falcao en los encuentros de su iglesia, la argentina aceptó salir con él y dejar los prejuicios que tenía sobre los futbolistas. “La primera salida fue con los compañeros de River. Estaban las esposas, sus novias... eran todas salidas de pareja, en una cena”, aseguró.

De a poco, Tarón se interesó en el mundo futbolístico y empezó a aprender sobre este deporte del que no sabía nada. De hecho, fue su esposo quien le ayudó a entender lo que sucedía en los terrenos de juego. “No veo todos los partidos, pero veo todos en los que él juega”, dijo.

Al igual que en lo futbolístico, Falcao también fue su guía para aprender a bailar y a nivel gastronómico, ya que le enseñó a comer varios platos típicos colombianos como el ajiaco y la bandeja paisa. Esos momentos y experiencias juntos fortalecieron su relación y los llevaron a construir, a pesar de las adversidades, una familia.

Lorelei Tarón y su esposo Falcao García llevan 12 años casados - crédito @falcao/Instagram

“Tengo un esposo maravilloso, la verdad. Hemos tenido un proceso muy largo en nuestras vidas. Llevamos 12 años de casados y, la verdad, acompañarlo en todo este proceso, en su camino y en sus sueños es una aventura y sigue siendo una aventura”, comentó, agregando que para ella Falcao “es el hombre que siempre soñé y pedí a Dios”.

Por eso, la cantante argentina está emocionada por la llegada de Falcao a tierras colombianas. “Vamos a comer sancocho, ajiaco, cholado”, expresó Tarón en su cuenta de Instagram, acompañada de su hija, quien manifestó que lo que más le gusta del país es la gente que, según ella, “es muy amable”. La artista aseguró que están muy felices de llegar a Colombia y ser parte del club Millonarios, del cual le gusta su camiseta de color azul.

Las otras dos hijas de Falcao también mostraron su entusiasmo y aseguraron que se sienten nerviosas por entrar a una nueva escuela. Mientras tanto, el padre de Lorelei sostuvo: “Estoy muy contento y feliz por nuestros hijos y nietos, sabemos que van a un lugar donde se van a sentir bien, donde van a ser bien recibidos, donde van a ser bien tratados. Especialmente ‘Falca’, que cumple uno de sus sueños”.