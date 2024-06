El actor Tommy Vásquez hizo grave denuncia: le apuntaron con un arma tras opinar sobre política

Tommy Vásquez relató cómo fue amenazado de muerte por un conocido tras discutir sobre política - crédito Tommy Vásquez/Instagram

El actor bogotana Tommy Vásquez, conocido por participar en producciones como El señor de los cielos, La piloto, Esmeraldas, El cartel de los sapos 2, Comando elite y muchas más, denunció un preocupante hecho que le ocurrió durante una visita a la casa de un supuesto amigo, un exmilitar retirado.

De acuerdo con las declaraciones del actor, el encuentro se tornó violento debido a una discusión política, lo que llevó a una amenaza de muerte hacia él y un ataque físico a su madre y pareja.

El incidente sucedió el 24 de mayo, cuando Vásquez aceptó la invitación de Germán Gaviria, un supuesto amigo que conoció a través de redes sociales, para visitar su finca acompañado de su madre, esposa e hijo Matías, con el objetivo de disfrutar de su pasión compartida por los caballos. Durante la tarde, después de recibir una clase de equitación, la situación se tornó tensa tras el inicio de una discusión política.

Tommy Vásquez explicó que la conversación giraba alrededor de diversos temas, hasta que llegó el de la política: “Nos pusimos a hacer una fogata, a hablar de diferentes temas hasta que llegó el de la política. Me preguntó por quién voté y yo le respondí que por Gustavo Petro”, reveló el actor en el programa La Red. Esta respuesta inició la furia de Gaviria, que, bajo los efectos del alcohol, comenzó a gritar y afirmar que era primo de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.

Según detalló Vásquez, “Cuando le dije por quién voté, viene hacia acá y me golpea. Cuando pasa esto a mí ya no me gusta. Sin alterarme dije ‘a mí no me toques, ni tienes por qué venir a pegarme, bájale porque ya te estás metiendo en otro tema’”.

La situación se intensificó cuando Gaviria, visiblemente alterado, desenfundó un arma de fuego y apuntó al pecho del actor, amenazando con matarlo. “Desenfunda un arma y me la pone en el pecho amenazando con acabar con mi vida. Luego me lo pone en la cabeza y me dice que repita lo que dije a ver si era tan machito”, narró Vásquez para el medio citado.

El momento más crítico llegó cuando Vásquez intentó salir de la finca con su familia: “Cuando íbamos a la puerta, mi mamá comenzó a rogar por mi vida. Este tipo se giró y la golpeó con el mango de la pistola. Ahí es donde le dije ‘mátame a mí’. Lo distraje, cogí a mi mamá como pude, la saqué, saqué a Milena y cerré la puerta”, detalló el actor.

Después de los angustiantes momentos, el actor bogotano tuvo la valentía y se dirigió a la estación de policía en Subachoque para presentar la denuncia, acompañado por las autoridades a la residencia del agresor para esclarecer los hechos y buscar respuestas: “En este país ni en otro lado del mundo nos podemos matar porque pensemos diferente”, indicó.

Por este hecho, el bogotano dejó claro que buscará justicia hasta las últimas consecuencias, insistiendo en que eventos como este no deberían suceder por diferencias políticas. “Me asesoro con abogados y me dicen que debo poner una denuncia (...) por intento de homicidio, porte ilegal de armas (...) es por el trauma que tiene mi mamá, está muy afectada, no ha podido dormir, me dijo: ‘por favor cuídese, sí a usted le pasa algo me muero, eso me tiene bastante molesto. No soy una persona vengativa, pero si hay que denunciar esto”, afirmó en el programa de entretenimiento de Caracol Televisión.

Tommy Vásquez ha sido ampliamente reconocido por su trayectoria actoral en producciones, pero actualmente vive en Colombia tras haber vivido un tiempo en Ciudad de México y maneja un negocio de glamping, restaurante y bar de comida mexicana.