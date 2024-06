Renuncia masiva de policías habría sido motivada por traslados forzosos a zonas de alto riesgo: qué está pasando

Desde la institución indicaron que los traslados responden a directrices de la Policía Nacional - crédito Colprensa

En la Policía Metropolitana de Barranquilla se ha desatado un revuelo significativo tras la presunta renuncia masiva de más de 100 agentes del orden. La causa principal de estas dimisiones radicaría en los traslados forzosos hacia zonas del país como el Cauca, Valle del Cauca y Putumayo, donde enfrentan confrontaciones con grupos subversivos, incluidas disidencias de las Farc y otros actores armados ilegales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con versiones que se han conocido en diversos medios de comunicación, los traslados serían represalias en contra de uniformados que no se han adaptado a las directrices de la Metropolitana de Barranquilla (Mebar), o que tienen investigaciones o faltas disciplinarias.

Desde la revista Semana revelaron el testimonio de un uniformado habló de esta situación a la que se estarían viendo confrontados los agentes que son enviados a zonas de alto conflicto: “Hubo traslados para todas las zonas del país y pues a mí me tocó irme al Cauca porque así fue la directriz que dieron desde acá. Lo que nos dijeron es que era orden nacional hacer estos movimientos y que se ajustaba a la orden de trabajo de la institución. Uno no sabe si va a volver muerto o va a terminar secuestrado, pero es la única opción porque no hay trabajo en esta época. Todo está complicado”.

Entre tanto desde la institución señalaron que los cambios se deben a políticas de la Policía Nacional que buscan tener una rotación de personal para optimizar las zonas conflictuadas, inclusive en un comunicado a la opinión pública señalaron que en los últimos dos meses alrededor de 100 uniformados fueron trasladados a unidades internas o externas.

“Algunos de ellos ya habían cumplido un ciclo en la Metropolitana de Barranquilla, por lo que se consideró necesario un cambio de lugar de trabajo. Otros fueron rotados en estaciones dentro de la Mebar. Estos traslados se realizan habitualmente y es parte de la dinámica institucional de la Policía Nacional”.