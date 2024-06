Iván Name, presidente del Senado, anunció investigación por posibles chuzadas a congresistas

Según Name, el objetivo es disipar cualquier duda sobre alguna posible interceptación a los legisladores - crédito Colprensa

El presidente del Congreso, Iván Name, anunció el inicio de una investigación para determinar si algunos parlamentarios han sido objeto de interceptaciones ilegales de comunicaciones. Esta declaración surge en el contexto de denuncias recientes sobre chuzadas a magistrados de la Corte Constitucional y otros altos funcionarios del Estado. La preocupación se ha extendido al ámbito legislativo, aunque hasta ahora no hay evidencia concreta que confirme estos hechos.

Name afirmó que no ha recibido información específica sobre la interceptación de comunicaciones de congresistas. “No he sabido de eso, ni he oído de denuncias, salvo algunas que se presentaron en el debate reciente que se hizo en el Congreso, pero no sabemos hasta qué punto el Congreso y quienes convocaron el debate hayan sentido justificadas las explicaciones”, dijo. Esta referencia al debate liderado por el senador David Luna destaca la falta de pruebas hasta el momento, aunque reitera la necesidad de investigar las acusaciones presentadas.

Carlos Ramón González, director Nacional de Inteligencia del Gobierno Nacional, ha negado enfáticamente cualquier participación en interceptaciones durante la administración del presidente Gustavo Petro. “Rumor, rumor, sin que haya ninguna prueba en concreto, sin que haya una investigación en concreto. El llamado que hago es que, por favor, cuando haya este tipo de informaciones, de rumores, de percepciones o temores, poner en conocimiento de las autoridades”, aclaró González.

El senador David Luna, que presentó denuncias en el más reciente debate, expresó su insatisfacción con las explicaciones ofrecidas por el director de Inteligencia. Esta postura crítica resalta la tensión existente entre algunos sectores del Congreso y las autoridades encargadas de la seguridad y el espionaje.

En su declaración, Name reveló que, a pesar de no tener evidencia concreta, se ha iniciado una averiguación dentro del Congreso. “En términos generales no tenemos ningún tipo de demostración o evidencia, pero estamos en esa averiguación entre todos los que hacemos parte de los equipos en el Congreso”, manifestó. Esta investigación busca esclarecer las acusaciones y determinar si realmente ha habido interceptaciones ilegales dirigidas a miembros del poder legislativo.

Por su parte, González mantuvo su postura de que las denuncias actuales carecen de fundamentos sólidos. La transparencia y la cooperación con las autoridades serán claves para resolver estas inquietudes.