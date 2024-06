María Fernanda Aristizábal reveló que fue acosada por un hombre y quedó con problemas para dormir: “Todo el tiempo tengo que estar alerta”

María Fernanda Aristizábal relató detalles de un episodio grave de acoso -crédito @mafearistizabalu/Instagram

La presentadora del programa Desafío XX, de Caracol Televisión, y exreina de belleza María Fernanda Aristizábal relató detalles de un grave episodio de acoso que enfrentó.

Durante una entrevista en La sala de Laura Acuña, Aristizábal compartió cómo un desconocido obtuvo su número de Whatsapp y comenzó a enviarle mensajes amenazantes.

“Gracias a Dios nunca me ha pasado como que me ofrezcan nada raro, ni me digan nada maluco, pero en las redes sociales sí tuve un tema de acoso un tiempo cuando fui señorita Colombia. Esto nadie lo sabe en realidad, lo estoy cotando aquí”, inició relatando la modelo.

El usuario alegaba ser hijo de una persona muy peligrosa y amenazaba con hacerle daño a su novio y a su familia. También enviaba fotos y fabricaba historias para intimidarla, lo que causó un estado constante de ansiedad y vigilia en Aristizábal.

“Muy loco, me decía que era el hijo de una persona muy peligrosa, que no me gustaría decir el nombre, pero me escribía (...) le dieron mi número de WhatsApp (...) me decía que se iba a aparecer en mi casa, que le iba a hacer cosas malas a mi novio, me decía te puedo poner ya el hotel y te vas con tus hijos, él decía que yo tenía hijos, o sea, se inventaba una vida rara y decía te voy llegar ya en mi camioneta, me mandaba fotos en su helicóptero, supuestamente, luego con una metralleta, era súper miedoso”, expresó la presentadora.

Aristizábal mencionó que desde este incidente no ha podido dormir bien y está en constante alerta: “Se me pone la piel de gallina porque desde eso yo creo que no he podido dormir, es una cosa que todo el tiempo tengo que estar alerta”, añadió en su relato la ex señorita Colombia.

Esta situación obligó a la exreina a contactar a las autoridades para detener al acosador. Solo con la intervención policial cesaron las amenazas. A pesar de que el acoso terminó, la experiencia dejó una marca duradera en Aristizábal, quien ahora alerta a otros sobre la importancia de tomar en serio cualquier amenaza y actuar de inmediato para protegerse.

“Lo bloqueaba y volvía a hablarme de otro número (...) me tocó ir a hasta Bogotá con todo el tema de inteligencia cibernética (...) yo decía: ‘Por qué me pasa esto a mí, sí yo nunca me expongo de esa manera’, porque yo digo que uno a veces se busca las cosas, no solo por subir una foto, pero digamos estando con personas que te llevan a otras que no son chéveres. Yo soy muy cuidadosa con lo que soy y con lo que me gusta ser y estar con mi grupo para que me pasara eso que fue demasiado de verdad traumático”, agregó la modelo nacida en Armenia, Quindío.

La exreina, que actualmente es el remplazo de Gabriela Tafur en la vigésima edición del Desafío, añadió que las autoridades encontraron al responsable de los mensajes y resultó ser una cuenta falsa: “Todo era falso, era mentira, gracias a Dios, porque también hubiera sido peor (...) nunca supe, ellos (las autoridades) se quedaron con la información y después me siguieron llamando, como que Mafe, cómo ha pasado todo, te siguieron contactando, pero no, nunca jamás. Hoy en día la gente me pregunta: Mafe, por qué tengo como ocho números telefónicos, porque me hablaba y me hablaba, pero yo lo bloqueé tantas veces de los diferentes números (...) Yo nunca lo vi físicamente, no sé cómo es”, concluyó la modelo que fue valiente al enfrentar la situación con su acosador.