Francisco Bernate pidió disculpas a la Corte Suprema por publicación: “Es algo inapropiado que no corresponde”

El abogado penalista Francisco Bernate ofreció disculpas públicamente a los magistrados de la Corte Constitucional por una publicación controvertida que realizó en su cuenta personal de Instagram el 2 de junio de 2024, en la que aparecía sosteniendo una botella de “HP”, una reconocida marca de salsas del Reino Unido, acompañada del mensaje: “Con cariño, para la @corte_constitucional ”.

Este gesto no fue bien recibido en las altas esferas judiciales, por lo que el jurista, que ocupa el cargo de presidente del Colegio de Abogados Penalistas, expresó su arrepentimiento a través de un video que compartió en sus redes sociales.

“Me pareció gracioso, me pareció curioso, jocoso, el publicar la foto en la que yo estoy exponiendo la botella con la leyenda ‘Saludos Corte Constitucional’, hoy reconozco que este fue un comportamiento inadecuado, inapropiado, irrespetuoso, propio de un barra brava o de un roquero en la mitad de un concierto”, comenzó por explicar el abogado.

Las reacciones críticas a la publicación llevaron a Bernate a reflexionar sobre su acto, pues aseguró que fue una reacción por conseguir me gusta y obtener réplicas de su publicación, dado que: “Situaciones como el efecto manada, el ánimo de causar una risa claramente inapropiada, el hecho de obtener me gusta, el hecho de obtener réplicas a esta fotografía me llevaron a tomar una decisión abiertamente equivocada de la cual me arrepiento explicó en sus redes sociales”.

En el metraje, el abogado también condenó lo que consideró como la “violencia digital”, un tema que, según explicó, ha hablado en varias de sus ponencias en colegios y universidades del país, incluso, agregó que tanto él, como su familia y círculo más cercano, han sido víctima de este tipo de ataques.

“Por eso les digo a los honorables magistrados de la Corte Constitucional, funcionarios, judicantes, practicantes, ciudadanos en general que se hayan sentido ofendidos por esta publicación que me arrepiento, que me retracto, que claramente es algo inapropiado que no corresponde, producto de una mala decisión en un mal momento”, aseguró Bernate.

Por último, Francisco Bernate desligó su publicación de sus obligaciones como abogado, pues aseguró que no está vinculada con su trabajo de profesor, ni como presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, por lo que acotó que es su total responsabilidad.

“En forma alguna esta publicación se hace en mi condición de profesor, ni de presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, ni mucho menos, en la condición y en el absoluto honor de ser conjuez de una alta corporación, es producto de una mala decisión que yo tomé y que hoy asumo en un mal momento y de la cual insisto, me arrepiento. Espero que todo aquel que se haya podido sentir ofendido por la misma, me conceda el perdón, me extienda la mano”, concluyó el abogado en su video.

La pelea de Bernate con la Corte Constitucional

El conflicto entre Francisco Bernate y la Corte Constitucional tiene un antecedente significativo, que está vinculado a su defensa de la implementación de la virtualidad en la justicia penal, contrario a la decisión del tribunal de mantener la presencialidad en audiencias.

La sentencia C-134 de 2023, en la que se determinó la obligatoriedad de las audiencias presenciales, generó descontento en Bernate que expresó su inconformidad públicamente en la cuenta de X en la que el abogado se refirió a la decisión como “una decisión incoherente, con errores infantiles de redacción desconectada de nuestra realidad”.

El desagrado de Bernate con la Corte continuó en sus publicaciones en X, pues en un mensaje del 13 de septiembre de 2023, atribuyó a la Corte la responsabilidad por un acto de terrorismo en Tuluá, Valle del Cauca: “Honorables magistrados de la Corte Constitucional, ahí tienen su brillante decisión de acabar la justicia virtual y la forma en la que gracias a ustedes se expone la vida de todos”, comentó.