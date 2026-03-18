Esta es la fecha que más buscan los colombianos en Google para sus vacaciones en 2026: ¿marzo o abril?

Algunos de los lugares más visitados están en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca - crédito Google Maps y Freepik

Durante las últimas semanas, Semana Santa ha despertado un notable interés entre los usuarios de Internet en Colombia. Las búsquedas relacionadas con esta celebración religiosa han experimentado un crecimiento sostenido, especialmente a medida que se acerca la fecha en el calendario nacional.

El análisis de tendencias revela que las consultas sobre Semana Santa han mostrado una curva ascendente desde mediados de febrero, con un incremento claro a partir de los primeros días de marzo. La mayor actividad se registró cerca del 14 de marzo, cuando la atención de los colombianos alcanzó uno de sus picos más altos en los últimos 30 días.

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Estas son las regiones que más buscan destinos para Semana Santa en Google Trends - crédito Google Trends

Regiones con mayor interés en Semana Santa

El interés por Semana Santa no se distribuye de manera uniforme en todo el país. Las subregiones con mayor volumen de búsquedas son Atlántico, Magdalena y Chocó, seguidas de San Andrés y Providencia y La Guajira. Esto indica que la celebración tiene una relevancia particular en el norte y costa del país, donde las tradiciones religiosas se viven con intensidad.

Las consultas sobre la Semana Santa se han concentrado especialmente en estos departamentos, lo que sugiere que allí los preparativos y expectativas de la población son más notables que en otras zonas. El hecho confirma la arraigada costumbre de vivir la Semana Santa como un acontecimiento central en la vida comunitaria.

Las preguntas más frecuentes sobre Semana Santa en Colombia

Durante el último mes, los colombianos han realizado diversas consultas en torno a las fechas y características de la Semana Santa. Entre las preguntas más realizadas destacan: “semana santa 2026”, “semana santa cuando es” y “cuando es semana santa”. Estas búsquedas reflejan la necesidad de planificar actividades familiares, viajes y eventos religiosos.

Estas son las consultas más comunes para indagar sobre Semana Santa - crédito Google Trends

Otras inquietudes recurrentes incluyen consultas sobre el calendario específico de la celebración, como “semana santa colombia” y “cuando es semana santa 2026”. Los usuarios también han mostrado interés en saber cuáles son los días festivos comprendidos dentro de este periodo y cómo se organiza la agenda litúrgica.

El listado de consultas populares evidencia que la mayoría de los usuarios buscan información básica, como la fecha exacta de inicio y término, así como detalles sobre la celebración en el contexto colombiano. La tendencia confirma que la Semana Santa sigue siendo una de las temporadas más relevantes para la sociedad.

Consultas en ascenso y tendencias emergentes

En el último mes, algunas preguntas han experimentado un crecimiento puntual en las búsquedas. Entre las más destacadas se encuentran: “qué día empieza la semana santa”, “cuántos días faltan para semana santa” y “en qué fecha cae semana santa 2026”. Estas consultas reflejan la expectativa ante la proximidad del evento y la necesidad de información actualizada.

Estas son las consultas que más se hicieron en Google sobre la semana de receso - crédito Google Trends

Otras preocupaciones de los usuarios giran en torno a términos como “qué es la cuaresma” y “cuáles son los días de semana santa 2026”. El aumento de hasta 1.650% en la búsqueda de “qué día es la semana santa 2026” confirma la creciente anticipación de la población frente a la llegada de la celebración religiosa.

Las búsquedas también dan cuenta de la importancia de la planificación, ya que muchas personas desean conocer con exactitud cuántos días restan para el inicio de la Semana Santa o qué fechas específicas abarcará en 2026.

Cambios en el interés por Semana Santa

Así se han comportado las búsquedas para la Semana Mayor en Google - crédito Google Trends

El interés por la Semana Santa presenta fluctuaciones notables a lo largo del mes. Aunque algunas consultas han disminuido hasta un 40%, otras han mostrado incrementos considerables, lo cual evidencia que el tema mantiene su vigencia entre los colombianos.

En resumen, la Semana Santa continúa generando una amplia atención en Colombia, tanto por el peso de la tradición como por las necesidades logísticas y espirituales de la población. Las búsquedas en internet son una muestra de cómo las festividades religiosas siguen ocupando un lugar central en la vida cotidiana y digital del país.